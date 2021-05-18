Всё о Сан-Бернардо-ду-Кампу

Полезная информация о Сан-Бернардо-ду-Кампу

Что нужно знать о Сан-Бернардо-ду-Кампу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Бернардо-ду-Кампу
19:5859
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСан-Бернардо-ду-Кампу
По-английскиSao Bernardo do Campo
Население города743 372 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота796 м. от уровня моря

Где находится Сан-Бернардо-ду-Кампу на карте