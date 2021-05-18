Полезная информация о Сан-Бернардо-ду-Кампу
Что нужно знать о Сан-Бернардо-ду-Кампу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Бернардо-ду-Кампу
19:5859
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Сан-Бернардо-ду-Кампу
|По-английски
|Sao Bernardo do Campo
|Население города
|743 372 чел.
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|796 м. от уровня моря