Всё о Сан-Лоренсу-ду-Суле

Полезная информация о Сан-Лоренсу-ду-Суле

Что нужно знать о Сан-Лоренсу-ду-Суле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Лоренсу-ду-Суле
14:3805
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСан-Лоренсу-ду-Сул
По-английскиSao Lourenco do Sul
Население города25 340 чел.
АэропортSao Lourenco Do Sul SQY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Сан-Лоренсу-ду-Сул на карте