Полезная информация о Сан-Лоренсу-ду-Суле
Что нужно знать о Сан-Лоренсу-ду-Суле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Лоренсу-ду-Суле
14:3805
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Сан-Лоренсу-ду-Сул
|По-английски
|Sao Lourenco do Sul
|Население города
|25 340 чел.
|Аэропорт
|Sao Lourenco Do Sul SQY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря