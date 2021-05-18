Всё о Сан-Лоренсу

Полезная информация о Сан-Лоренсу

Что нужно знать о Сан-Лоренсу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Лоренсу
16:2108
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСан-Лоренсу
По-английскиSao Lourenco
Население города41 143 чел.
АэропортСан-Лоуренсу SSO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота884 м. от уровня моря

Где находится Сан-Лоренсу на карте