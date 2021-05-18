Полезная информация о Сан-Луисе
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Местное время в Сан-Луисе
14:3812
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Сан-Луис
|По-английски
|Sao Luis
|Столица региона
|Сан-Луис является столицей региона
|Население города
|917 237 чел.
|Аэропорт
|Кунья Машаду SLZ
|Часовой пояс
|America/Fortaleza
|Средняя высота
|29 м. от уровня моря
Где находится Сан-Луис на карте
Сан-Луис