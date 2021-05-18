Всё о Сан-Матеусе

Полезная информация о Сан-Матеусе

Что нужно знать о Сан-Матеусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Матеусе
16:2114
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСан-Матеус
По-английскиSao Mateus
Население города77 117 чел.
АэропортSao Mateus SBJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота38 м. от уровня моря

Где находится Сан-Матеус на карте