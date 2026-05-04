Во время прогулки мы поговорим о том, как из бедной аграрной деревушки Сан-Паулу превратился в самый богатый, финансовый, культурный, гастрономический штат страны. Познакомимся с самым большим японским кварталом в мире за пределами Японии. И конечно, погуляем по историческому центру и насладимся его архитектурой.
Описание экскурсии
Исторический центр города
- Заглянем в муниципальный театр, архитектор которого вдохновился Опера Гарнье
- Увидим монастырь Святого Бенедикта
- Познакомимся с первыми небоскрёбами города и поднимемся на смотровую площадку
- Попробуем настоящий бразильский кофе со знаменитыми сырными булочками
- Прогуляемся по первой финансовой улице города
- Посетим главный кафедральный собор, который строился более полувека и считается одним из самых красивых неоготических храмов в мире
Японский квартал
- Пройдём по главной улице, где находится символ японского квартала — ворота Тори — и загадаем желание
- Побываем на гастрономической улице, где находятся самые аутентичные японские магазины и рестораны
Вы узнаете:
- как король Португалии влюбился в Бразилию и решил сделать из неё империю
- почему вымерли индейцы, но в каких королевских семьях Европы до сих пор течёт индейская кровь
- почему именно в Сан-Паулу находится самый большой в мире японский квартал
- зачем французы претендовали на Бразилию
- как японцы попали в Бразилию более 117 лет назад и остались здесь навсегда
- как так получилось, что Новый год здесь встречают, поклоняясь африканским богам
И не только!
Организационные детали
Дополнительно оплачивается посещение смотровой площадки (не работает по понедельникам) — $10 за чел. и кофе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Сан-Паулу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 50 туристов
Всем привет! Родом я из снежной Сибири, а в Бразилии живу с 2019 года. В 2022 году закончила школу туризма и получила лицензию гида по всей Бразилии. Живу и работаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень интересная и познавательная экскурсия с Оксаной, настоящее погружение в историю и культуру Сан-Паулу! Успели пройтись по многим знаковым достопримечательностям и даже попробовать настоящий бразильский стрит-фуд. В дополнение Оксана посоветовала еще много интересных локаций и мест для посещения. Всем рекомендую!
Оксана
Ответ организатора:
Владислав! Огромное спасибо за отзыв! 😍
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С
Очень понравилась экскурсия с Оксаной по историческому центру Сан-Пауло и японскому кварталу.
Оксана очень интересная рассказала про историю,культуру,традиции Бразилии и Сан-Паулу в частности.
За четыре с небольшим часа успели пройти по многим интересным достопримечательностям города, посетили многолюдный японский квартал и дополнительно заехали посмотреть район с графити всемирно известных мастеров.
Было очень интересно.
Рекомендую эту экскурсию с Оксаной гостям города.
Оксана очень интересная рассказала про историю,культуру,традиции Бразилии и Сан-Паулу в частности.
За четыре с небольшим часа успели пройти по многим интересным достопримечательностям города, посетили многолюдный японский квартал и дополнительно заехали посмотреть район с графити всемирно известных мастеров.
Было очень интересно.
Рекомендую эту экскурсию с Оксаной гостям города.
Оксана
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой отзыв!!! Рада была с вами познакомиться и показывать и рассказывать про Сан-Паулу! С вами было комфортно и приятно общаться!
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N
Отличная экскурсия, все было довольно безопасно и очень интересно, самое главное несмотря на жару в СанПауло, было довольно комфортно и ненапряжно гулять, Спасибо Оксане за отличную экскурсию и отлично проведенное время, обязательно рекомендую
+2
Оксана
Ответ организатора:
Николай, спасибо большое за отзыв!!! Приятно было работать с вашей веселой компанией!!! Вы классные ребята!!! 🤗
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М
Великолепный экскурсовод,замечательный и душевный человек. Великолепно находящая общий язык с экскурсантами подросткового возраста! Рекомендуем!
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А
все прошло отлично!
Оксана показала самые яркие места Сан Пауло, все было комфортно и безопасно! очень понравилось
Оксана показала самые яркие места Сан Пауло, все было комфортно и безопасно! очень понравилось
Оксана
Ответ организатора:
Александр, огромное спасибо за отзыв ❤️ Приезжайте еще 🤗
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