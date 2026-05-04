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В Владислав Очень интересная и познавательная экскурсия с Оксаной, настоящее погружение в историю и культуру Сан-Паулу! Успели пройтись по многим знаковым достопримечательностям и даже попробовать настоящий бразильский стрит-фуд. В дополнение Оксана посоветовала еще много интересных локаций и мест для посещения. Всем рекомендую! Оксана Ответ организатора: Владислав! Огромное спасибо за отзыв! 😍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Очень понравилась экскурсия с Оксаной по историческому центру Сан-Пауло и японскому кварталу.

Оксана очень интересная рассказала про историю,культуру,традиции Бразилии и Сан-Паулу в частности.

За четыре с небольшим часа успели пройти по многим интересным достопримечательностям города, посетили многолюдный японский квартал и дополнительно заехали посмотреть район с графити всемирно известных мастеров.

Было очень интересно.

Рекомендую эту экскурсию с Оксаной гостям города. Оксана Ответ организатора: Большое спасибо за такой отзыв!!! Рада была с вами познакомиться и показывать и рассказывать про Сан-Паулу! С вами было комфортно и приятно общаться! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

N Nikolay Отличная экскурсия, все было довольно безопасно и очень интересно, самое главное несмотря на жару в СанПауло, было довольно комфортно и ненапряжно гулять, Спасибо Оксане за отличную экскурсию и отлично проведенное время, обязательно рекомендую +2 Оксана Ответ организатора: Николай, спасибо большое за отзыв!!! Приятно было работать с вашей веселой компанией!!! Вы классные ребята!!! 🤗 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Михаил Великолепный экскурсовод,замечательный и душевный человек. Великолепно находящая общий язык с экскурсантами подросткового возраста! Рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет