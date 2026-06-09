Когда-то Паулисту украшали особняки кофейных баронов, а сегодня — финансовые высотки и культурные центры, где проходят главные события города.
Хочу показать вам самые интересные местам в окрестностях проспекта: тупик Бэтмена, богемный район Вила Мадалена и шедевры граффитистов с мировыми именами.
Хочу показать вам самые интересные местам в окрестностях проспекта: тупик Бэтмена, богемный район Вила Мадалена и шедевры граффитистов с мировыми именами.
Описание экскурсии
Мы пройдём по проспекту, поговорим о его насыщенной истории и увидим:
- чудом сохранённые старинные особняки
- культурные центры и музей MASP — визитную карточку города
- магазины и рестораны, банки и современные офисы
Если гуляем в воскресенье, картину дополнят ярмарки и уличные концерты — проспект в этот день перекрыт для транспорта.
Посетим богемный район Вила Мадалена, где попадём в музей под открытым небом с шедеврами мастеров граффити.
Попробуем самый вкусный кофе в Сан-Паулу, а значит, и в Бразилии!
В тупике Бэтмена оценим настоящее бразильское пиво и самый вкусный шоколад.
Вы узнаете:
- почему потомки кофейных баронов намеренно разрушали собственные особняки
- где работают лучшие художники стрит-арта
- как Паулиста из жилого квартала превратился в главную туристическую артерию Сан-Паулу
Организационные детали
Между некоторыми локациями перемещаемся на метро. Проезд оплачивается дополнительно — 5,4 реала ($1,1) за поездку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Сан-Паулу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 43 туристов
Всем привет! Родом я из снежной Сибири, а в Бразилии живу с 2019 года. В 2022 году закончила школу туризма и получила лицензию гида по всей Бразилии. Живу и работаю
Похожие экскурсии на «Главное и богемное: проспект Паулиста и район граффити»
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по историческому центру Сан-Паулу и Японскому кварталу
Исследовать главные достопримечательности и скрытые уголки - и познакомиться с историей города
Завтра в 10:00
11 июн в 14:00
$193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Сан-Паулу во время транзита
Увидеть город и понять его логику: из чего он «смешан», как в нём жить и что любить
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$390 за всё до 2 чел.
от $198 за экскурсию