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Главное и богемное: проспект Паулиста и район граффити

Рассмотреть особняки кофейных баронов, насладиться стрит-артом и выпить лучший кофе Сан-Паулу
Когда-то Паулисту украшали особняки кофейных баронов, а сегодня — финансовые высотки и культурные центры, где проходят главные события города.

Хочу показать вам самые интересные местам в окрестностях проспекта: тупик Бэтмена, богемный район Вила Мадалена и шедевры граффитистов с мировыми именами.
Главное и богемное: проспект Паулиста и район граффити
Главное и богемное: проспект Паулиста и район граффити
Главное и богемное: проспект Паулиста и район граффити

Описание экскурсии

Мы пройдём по проспекту, поговорим о его насыщенной истории и увидим:

  • чудом сохранённые старинные особняки
  • культурные центры и музей MASP — визитную карточку города
  • магазины и рестораны, банки и современные офисы

Если гуляем в воскресенье, картину дополнят ярмарки и уличные концерты — проспект в этот день перекрыт для транспорта.

Посетим богемный район Вила Мадалена, где попадём в музей под открытым небом с шедеврами мастеров граффити.

Попробуем самый вкусный кофе в Сан-Паулу, а значит, и в Бразилии!

В тупике Бэтмена оценим настоящее бразильское пиво и самый вкусный шоколад.

Вы узнаете:

  • почему потомки кофейных баронов намеренно разрушали собственные особняки
  • где работают лучшие художники стрит-арта
  • как Паулиста из жилого квартала превратился в главную туристическую артерию Сан-Паулу

Организационные детали

Между некоторыми локациями перемещаемся на метро. Проезд оплачивается дополнительно — 5,4 реала ($1,1) за поездку.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Сан-Паулу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 43 туристов
Всем привет! Родом я из снежной Сибири, а в Бразилии живу с 2019 года. В 2022 году закончила школу туризма и получила лицензию гида по всей Бразилии. Живу и работаю
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в двух городах — Сан-Паулу и Рио де Жанейро. Также провожу экскурсии в Сантосе, Бузиосе, Петрополисе, Терезополисе. Мой муж бразилец, в туризме он несколько десятилетий. Поэтому у меня хороший наставник и учитель:) Очень люблю историю и общение с людьми, обожаю Бразилию. После моих экскурсий вы лучше познакомитесь с историей Бразилии и увезете с собой много увлекательных историй и гастрономических впечатлений! До встречи!

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