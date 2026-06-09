Когда-то Паулисту украшали особняки кофейных баронов, а сегодня — финансовые высотки и культурные центры, где проходят главные события города. Хочу показать вам самые интересные местам в окрестностях проспекта: тупик Бэтмена, богемный район Вила Мадалена и шедевры граффитистов с мировыми именами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $198 за экскурсию

Ваш гид в Сан-Паулу

Описание экскурсии

Мы пройдём по проспекту, поговорим о его насыщенной истории и увидим:

чудом сохранённые старинные особняки

культурные центры и музей MASP — визитную карточку города

магазины и рестораны, банки и современные офисы

Если гуляем в воскресенье, картину дополнят ярмарки и уличные концерты — проспект в этот день перекрыт для транспорта.

Посетим богемный район Вила Мадалена, где попадём в музей под открытым небом с шедеврами мастеров граффити.

Попробуем самый вкусный кофе в Сан-Паулу, а значит, и в Бразилии!

В тупике Бэтмена оценим настоящее бразильское пиво и самый вкусный шоколад.

Вы узнаете:

почему потомки кофейных баронов намеренно разрушали собственные особняки

где работают лучшие художники стрит-арта

как Паулиста из жилого квартала превратился в главную туристическую артерию Сан-Паулу

Организационные детали

Между некоторыми локациями перемещаемся на метро. Проезд оплачивается дополнительно — 5,4 реала ($1,1) за поездку.