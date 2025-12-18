Углубимся в гущу Амазонии: поселимся в
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+.
Программа тура по дням
Прибытие в Бразилию, знакомство
Ваше бразильское приключение начинается с энергичного ритма Сан-Паулу. Мы встретим вас у аэропорта и отвезём в уютный отель в самом сердце мегаполиса. Сегодня — время выдохнуть после долгого перелёта. Ближе к вечеру, когда соберётся вся компания, мы сходим на приветственный ужин и познакомимся поближе.
Город контрастов - Сан-Паулу
Впереди — знакомство с Сан-Паулу. Мы пройдём по району Паулиста — деловому и культурному сердцу города. Посмотрим на уличное искусство, заглянем в атмосферные кофейни и на метро доберёмся в старый центр, где сосредоточены главные исторические здания. Полюбуемся мегаполисом с высоты смотровой, а во второй половине дня улетим в Фос-ду-Игуасу. Сегодня можно расслабиться у бассейна или прогуляться по окрестностям, а завтра нас ждёт встреча со стихией — водопадами Игуасу.
Игуасу со стороны Бразилии: водопады и птицы
Начнём прогулку у водопадов с бразильской стороны. Увидим, как тонны воды срываются в бездну, создавая мириады брызг, радугу и оглушительный рёв. Если захотите, можно подняться над Игуасу на вертолёте или подобраться на лодке прямо к грохочущим потокам. Затем посетим Парк птиц, где живут яркие попугаи, туканы, фламинго — целый тропический оазис, наполненный щебетанием и цветами.
Игуасу со стороны Аргентины: Глотка Дьявола
Мы пересечём границу и окажемся на аргентинской стороне. Тут Игуасу можно увидеть максимально близко, а главное — полюбоваться Глоткой Дьявола, самым впечатляющим из водопадов. Во второй половине дня — перелёт в сердце Амазонии, Манаус. Уже завтра — приключения в джунглях!
Амазония: джунгли и их обитатели
Экспедиция начинается! На катере мы пересечём слияние рек Негру и Солимоэнс и углубимся в джунгли, где сегодня останемся ночевать. Немного отдохнём, затем покатаемся на каноэ, порыбачим на пираний, понаблюдаем за розовыми дельфинами и птицами. Закат встретим прямо на воде, а вечером отправимся на поиски аллигаторов, слушая рассказы гида об этих хищниках.
Амазония: уроки выживания
Ещё до рассвета выйдем на каноэ встречать восход и наблюдать, как просыпается Амазония. Затем направимся ещё дальше в джунгли, где нас ждёт мастер-класс по выживанию. Гид покажет, какие растения помогают лечиться, как находить воду и укрываться от дождя. Если повезёт, понаблюдаем за обезьянами и пауками, а потом разобьём лагерь посреди тропического леса и поучимся ловить рыбу гарпунами, как это делают местные.
Амазония: в гости к местным
Утро начнём с завтрака в самом сердце джунглей, а потом отправимся в гости к местным жителям Амазонии. Узнаем, как они живут, что выращивают и как делают муку из маниоки — главного продукта в этих местах. Затем заберём вещи и вернёмся в Манаус, где переведём дух и подготовимся к следующей части нашего приключения.
Привет, Рио
Уже в первой половине дня прилетим в Рио-де-Жанейро, который по праву считают одним из самых красивых городов мира. Поселимся у Атлантики — шум океана, пальмы и золотой песок совсем рядом. Вечером можно прогуляться по Копакабане, известнейшему пляжу Бразилии.
Архитектура, искусство, волшебство Рио-де-Жанейро
Сегодня постараемся познать душу Рио. Нас ждут старинные церквушки, узкие улочки, современные небоскрёбы и грандиозные арт-объекты. Мы прокатимся на жёлтом трамвае и заглянем в творческий район Санта-Тереза. Прогуляемся по лестнице Селарона, пройдём под арками Лапы, зайдём в Кафедральный собор и Королевскую португальскую библиотеку. Сфотографируемся у мурала с лицами разных народов и проводим закат на вершине Сахарной Головы.
Статуя Христа Искупителя, фавелы, карнавал
Изучим визитные карточки города. По тропам парка Тижука поднимемся к статуе Христа Искупителя, обнимающей город. Затем вместе с местным жителем посетим фавелы, где встретимся с реальной жизнью Рио, уличной культурой, музыкой, человеческими историями. А вечером — настоящий праздник! Мы займём места на трибунах самбодрома и понаблюдаем за феерией танцев, блёсток и огней.
Возвращение домой
Прощаемся с Бразилией. Самое время насладиться Рио ещё раз — пройти по городу, выбрать сувениры, вдохнуть океанский бриз — и разлететься по домам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3849
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях во все дни
- Полноценное питание без напитков во время экспедиции по Амазонии
- Трансферы от/до аэропортов (кроме последнего дня)
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение локальными гидами
- Русскоязычное сопровождение 24/7
- Все экскурсии по программе
- 3-дневная экспедиция по Амазонии
- Входные билеты: карнавал (трибуны), водопады Игуасу, Парк птиц
Что не входит в цену
- Билеты в Сан-Паулу и обратно в ваш город из Рио-де-Жанейро
- Внутренние перелёты - около $700
- Трансфер к аэропорту в последний день
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение
- Страховка