Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал

Изучить Сан-Паулу и Рио, увидеть водопады со стороны 2 стран, пожить в джунглях как туземец
Нас ждёт настоящая Бразилия и фейерверк эмоций! Мы окажемся у ревущих водопадов Игуасу: заглянем в грохочущую Глотку Дьявола и понаблюдаем за райскими птицами всех цветов.

Углубимся в гущу Амазонии: поселимся в
джунглях, сходим в гости к местному племени, сами научимся выживать и рыбачить, как коренные народы, встретим редких розовых дельфинов и грозных хищников — пираний и аллигаторов.

Вдоль и поперёк обойдём красивейшие мегаполисы, где старинная португальская архитектура контрастирует с современными футуристичными небоскрёбами, — Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Завершим отпуск блестяще — феерией самбы, блёсток, перьев и огней знаменитого карнавала.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Бразилию, знакомство

Ваше бразильское приключение начинается с энергичного ритма Сан-Паулу. Мы встретим вас у аэропорта и отвезём в уютный отель в самом сердце мегаполиса. Сегодня — время выдохнуть после долгого перелёта. Ближе к вечеру, когда соберётся вся компания, мы сходим на приветственный ужин и познакомимся поближе.

Прибытие в Бразилию, знакомство
2 день

Город контрастов - Сан-Паулу

Впереди — знакомство с Сан-Паулу. Мы пройдём по району Паулиста — деловому и культурному сердцу города. Посмотрим на уличное искусство, заглянем в атмосферные кофейни и на метро доберёмся в старый центр, где сосредоточены главные исторические здания. Полюбуемся мегаполисом с высоты смотровой, а во второй половине дня улетим в Фос-ду-Игуасу. Сегодня можно расслабиться у бассейна или прогуляться по окрестностям, а завтра нас ждёт встреча со стихией — водопадами Игуасу.

Город контрастов - Сан-Паулу
3 день

Игуасу со стороны Бразилии: водопады и птицы

Начнём прогулку у водопадов с бразильской стороны. Увидим, как тонны воды срываются в бездну, создавая мириады брызг, радугу и оглушительный рёв. Если захотите, можно подняться над Игуасу на вертолёте или подобраться на лодке прямо к грохочущим потокам. Затем посетим Парк птиц, где живут яркие попугаи, туканы, фламинго — целый тропический оазис, наполненный щебетанием и цветами.

Игуасу со стороны Бразилии: водопады и птицы
4 день

Игуасу со стороны Аргентины: Глотка Дьявола

Мы пересечём границу и окажемся на аргентинской стороне. Тут Игуасу можно увидеть максимально близко, а главное — полюбоваться Глоткой Дьявола, самым впечатляющим из водопадов. Во второй половине дня — перелёт в сердце Амазонии, Манаус. Уже завтра — приключения в джунглях!

Игуасу со стороны Аргентины: Глотка Дьявола
5 день

Амазония: джунгли и их обитатели

Экспедиция начинается! На катере мы пересечём слияние рек Негру и Солимоэнс и углубимся в джунгли, где сегодня останемся ночевать. Немного отдохнём, затем покатаемся на каноэ, порыбачим на пираний, понаблюдаем за розовыми дельфинами и птицами. Закат встретим прямо на воде, а вечером отправимся на поиски аллигаторов, слушая рассказы гида об этих хищниках.

Амазония: джунгли и их обитатели
6 день

Амазония: уроки выживания

Ещё до рассвета выйдем на каноэ встречать восход и наблюдать, как просыпается Амазония. Затем направимся ещё дальше в джунгли, где нас ждёт мастер-класс по выживанию. Гид покажет, какие растения помогают лечиться, как находить воду и укрываться от дождя. Если повезёт, понаблюдаем за обезьянами и пауками, а потом разобьём лагерь посреди тропического леса и поучимся ловить рыбу гарпунами, как это делают местные.

Амазония: уроки выживания
7 день

Амазония: в гости к местным

Утро начнём с завтрака в самом сердце джунглей, а потом отправимся в гости к местным жителям Амазонии. Узнаем, как они живут, что выращивают и как делают муку из маниоки — главного продукта в этих местах. Затем заберём вещи и вернёмся в Манаус, где переведём дух и подготовимся к следующей части нашего приключения.

Амазония: в гости к местным
8 день

Привет, Рио

Уже в первой половине дня прилетим в Рио-де-Жанейро, который по праву считают одним из самых красивых городов мира. Поселимся у Атлантики — шум океана, пальмы и золотой песок совсем рядом. Вечером можно прогуляться по Копакабане, известнейшему пляжу Бразилии.

Привет, Рио
9 день

Архитектура, искусство, волшебство Рио-де-Жанейро

Сегодня постараемся познать душу Рио. Нас ждут старинные церквушки, узкие улочки, современные небоскрёбы и грандиозные арт-объекты. Мы прокатимся на жёлтом трамвае и заглянем в творческий район Санта-Тереза. Прогуляемся по лестнице Селарона, пройдём под арками Лапы, зайдём в Кафедральный собор и Королевскую португальскую библиотеку. Сфотографируемся у мурала с лицами разных народов и проводим закат на вершине Сахарной Головы.

Архитектура, искусство, волшебство Рио-де-Жанейро
10 день

Статуя Христа Искупителя, фавелы, карнавал

Изучим визитные карточки города. По тропам парка Тижука поднимемся к статуе Христа Искупителя, обнимающей город. Затем вместе с местным жителем посетим фавелы, где встретимся с реальной жизнью Рио, уличной культурой, музыкой, человеческими историями. А вечером — настоящий праздник! Мы займём места на трибунах самбодрома и понаблюдаем за феерией танцев, блёсток и огней.

Статуя Христа Искупителя, фавелы, карнавал
11 день

Возвращение домой

Прощаемся с Бразилией. Самое время насладиться Рио ещё раз — пройти по городу, выбрать сувениры, вдохнуть океанский бриз — и разлететься по домам.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3849
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях во все дни
  • Полноценное питание без напитков во время экспедиции по Амазонии
  • Трансферы от/до аэропортов (кроме последнего дня)
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение локальными гидами
  • Русскоязычное сопровождение 24/7
  • Все экскурсии по программе
  • 3-дневная экспедиция по Амазонии
  • Входные билеты: карнавал (трибуны), водопады Игуасу, Парк птиц
Что не входит в цену
  • Билеты в Сан-Паулу и обратно в ваш город из Рио-де-Жанейро
  • Внутренние перелёты - около $700
  • Трансфер к аэропорту в последний день
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, 12:00
Завершение: Отель в Рио-де-Жанейро, 16:00-17:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя и Яна
Женя и Яна — ваш гид в Сан-Паулу
Мы — семейная пара, влюблённая в Рио-де-Жанейро и готовая поделиться этой любовью с вами! Живём в этом удивительном городе с 2020 года и за это время успели исследовать его вдоль
и поперёк, открывая всё новые и новые удивительные места. Самое главное — все наши маршруты проверены лично, вместе с детьми! Поэтому мы точно знаем, как сделать экскурсию интересной и комфортной для путешественников любого возраста. С нами вы увидите город глазами местных жителей, почувствуете его ритм и атмосферу, узнаете много интересного о его истории и культуре. Организацию поездки по Бразилии возьмём на себя — вам останется только взять паспорт и хорошее настроение. Мы уверены: это станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии в Рио-де-Жанейро!

