Сегодня нас ждёт встреча с одним из чудес света — водопадами Игуасу. Но сначала посетим Парк птиц, где обитают туканы с огромными клювами, алые ибисы, фламинго и яркие попугаи ара.

После обеда отправимся к каскадам: деревянные дорожки проходят прямо над водой и ведут к Глотке Дьявола — самому грандиозному из 275 водопадов комплекса. Для желающих будет возможность прокатиться на лодке под мощными потоками воды (опционально).

А вечером насладимся шоу с музыкой и танцами в одном из лучших ресторанов города.