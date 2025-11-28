Мои заказы

Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие

Прокатиться по реке на надувных кругах, погулять среди фантастических пейзажей и исследовать Игуасу
Путешествие в самое сердечко! Вас ждут невероятные виды, знаменитые локации и скрытые уголки, увлекательные развлечения и проживание в комфортабельных отелях. Мы исследуем Сан-Паулу, Сан-Луис и Рио-де-Жанейро.

Посмотрим на водопады Игуасу с
бразильской и аргентинской сторон и подберёмся к самой Глотке Дьявола.

Понаблюдаем за экзотическими пернатыми в Парке птиц, сплавимся по реке необычным способом и посмотрим танцевальное шоу.

Поднимемся к вершине Сахарной Головы и статуе Христа-Искупителя, побываем на легендарном пляже Копакабана, встретим закат над океаном и посетим одно из самых необычных мест планеты, где среди белоснежных дюн в сезон дождей образуются голубые лагуны, создавая фантастический пейзаж.

Описание тура

Организационные детали

Визы гражданам РФ не нужны.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Mercedes Sprinter, внутренние перелёты, переезды на комфортабельных микроавтобусах (до 4 часов), лодках и джипах.

Возраст участников. 18+.

Виза. Гражданам РФ виза не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий уровень физической нагрузки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых, приветственный ужин

Встретим вас в международном аэропорту Гуарульос и отвезём в отель в центре города, где вы сможете отдохнуть после долгого перелёта. Вечером соберёмся за приветственным ужином, познакомимся и обсудим планы на путешествие.

2 день

Знакомство с Сан-Паулу

После завтрака начнём знакомство с крупнейшим городом Бразилии. Прогуляемся по главной артерии мегаполиса — авениде Паулиста, где жизнь кипит днём и ночью. Увидим исторический центр и величественный собор Се — главный католический храм. Заглянем в район Либердаджи, который с начала 20 века стал домом для японских эмигрантов. Сегодня здесь царит особый азиатский колорит с чайными лавками, фонарями и уличными рынками.

3 день

Парк птиц, водопады Игуасу, танцевальное шоу

Сегодня нас ждёт встреча с одним из чудес света — водопадами Игуасу. Но сначала посетим Парк птиц, где обитают туканы с огромными клювами, алые ибисы, фламинго и яркие попугаи ара.

После обеда отправимся к каскадам: деревянные дорожки проходят прямо над водой и ведут к Глотке Дьявола — самому грандиозному из 275 водопадов комплекса. Для желающих будет возможность прокатиться на лодке под мощными потоками воды (опционально).

А вечером насладимся шоу с музыкой и танцами в одном из лучших ресторанов города.

4 день

Аргентинская сторона Игуасу, поездка сквозь джунгли к Глотке Дьявола

С утра пересечём границу и через 1,5 часа окажемся на аргентинской стороне водопадов, которая почти в пять раз больше бразильской. По узкой железной дороге прокатимся сквозь джунгли прямо к Глотке Дьявола, чтобы увидеть всю мощь стихии с нового ракурса.

5 день

Прогулка по Сан-Луису, переезд в Баррейриньяс

После неспешного завтрака отправимся гулять по историческому центру Сан-Луиса. Этот город — словно музей под открытым небом: колониальные особняки пастельных оттенков, мощёные улицы и уличные музыканты. Здесь можно встретить танцоров капоэйры под ритмы беримбау и попробовать жареные орехи кешью.

После обеда переедем в Баррейриньяс (около 4 часов в пути), где разместимся на ночь.

6 день

Ленсойс Мараньенсис

Сегодня мы попадём в одно из самых необычных мест планеты — Ленсойс Мараньенсис. Здесь, среди белоснежных дюн, в сезон дождей образуются голубые лагуны, создавая фантастический пейзаж. Мы будем гулять по пескам, купаться в прозрачных озёрах и любоваться закатом. Это место по праву называют раем для фотографов, ведь каждый кадр, сделанный здесь, — как живописная картина.

7 день

Сплав по реке на надувных кругах

Утро желающие смогут начать с авиапрогулки на небольшом самолёте «Цессна» (опционально), чтобы с высоты оценить всю красоту парка. Затем нас ждёт сплав по реке Формига на надувных кругах: спокойное течение, зелень по берегам и полное расслабление.

После обеда возвращаемся в Сан-Луис.

8 день

Рио: пляж Копакабана, подъём к вершине Сахарной Головы

В этот день нас ждёт Рио, добро пожаловать! Мы поселимся в отеле рядом с океаном и первым делом отправимся на знаменитый пляж Копакабана, чей белый песок и яркая жизнь побережья давно стали символом города.

К вечеру поднимемся по канатной дороге к вершине Сахарной Головы. С высоты 400 метров перед нами откроется панорама Рио-де-Жанейро, озарённого лучами закатного солнца.

9 день

Культурное наследие Рио-де-Жанейро

После завтрака отправимся исследовать культурное наследие города. Поднимемся по разноцветной лестнице Селарона, прокатимся на жёлтом трамвайчике по богемному району Санта-Тереза и заглянем в королевскую библиотеку. Увидим знаменитый мурал «Этнос» художника Эдуардо Кобры, занесённый в книгу рекордов.

Вечером прогуляемся по району Лапа — месту с колониальной архитектурой, барами и живой музыкой: от самбы и форро до современного фанка.

10 день

Подъём к статуе Христа-Искупителя, Ботанический сад, мыс Арпоадор

Сегодня вас ждёт знакомство с главным символом страны — статуей Христа-Искупителя на горе Корковаду. Мы поднимемся к вершине на микроавтобусе через лес Тижука и увидим город, включённый в список наследия ЮНЕСКО.

После отправимся в Ботанический сад, где растёт более 7000 видов растений. Среди них сотни пальм, гигантский бамбук и редкие орхидеи. Завершим день на мысе Арпоадор, встречая закат над океаном.

11 день

Завершение тура, отъезд

Утром будет время для неспешных сборов. Затем — трансфер в аэропорт. Те, кто пожелает, смогут остаться и продолжить отдых на пляжах Рио-де-Жанейро.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Встреча в аэропорту
  • Индивидуальный трансфер на протяжении всего тура
  • Все входные билеты на достопримечательности
  • Русскоговорящий сопровождающий 24/7
  • Работа локальных гидов
  • 2-дневная экскурсия по Ленсойс Мараньенсис
  • Пешеходная экскурсия по Рио-де-Жанейро
  • Пешеходная экскурсия по Сан-Паулу
Что не входит в цену
  • Международный перелёт до Сан-Паулу и обратно из Рио-де-Жанейро
  • Внутренние перелёты - около $500
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сан-Паулу, аэропорт, время по договорённости
Завершение: Рио-де-Жанейро, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Сан-Паулу
Провела экскурсии для 7 туристов
Живу в Рио-де-Жанейро и организую туры по странам Латинской Америки в духе приключений и экспедиций. Я фанат насыщенных маршрутов и редких мест, которые собираю по континенту вживую — ногами, глазами и
сердцем. Это позволяет создавать настоящие путешествия с характером: не всегда простые, но всегда невероятные. Когда утром стоишь на краю вулкана в Гватемале или плывёшь по Амазонке, а вечером уже в уютном отеле — с горячей водой и бокалом вина. Латинская Америка — регион яркий, мощный и порой непростой. Здесь легко влюбиться в природу и ритм жизни — и так же легко запутаться в логистике или застрять где-то без связи. Поэтому мы берём на себя всё сложное, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — на впечатлениях. Все туры я сопровождаю лично или через свою проверенную команду. Всегда на связи — до, во время и после путешествия. Готовы удивляться? Тогда пишите мне, чтобы забронировать место в группе!

