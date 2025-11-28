Посмотрим на водопады Игуасу с
Описание тура
Организационные детали
Визы гражданам РФ не нужны.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Mercedes Sprinter, внутренние перелёты, переезды на комфортабельных микроавтобусах (до 4 часов), лодках и джипах.
Возраст участников. 18+.
Уровень сложности. Лёгкий уровень физической нагрузки.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых, приветственный ужин
Встретим вас в международном аэропорту Гуарульос и отвезём в отель в центре города, где вы сможете отдохнуть после долгого перелёта. Вечером соберёмся за приветственным ужином, познакомимся и обсудим планы на путешествие.
Знакомство с Сан-Паулу
После завтрака начнём знакомство с крупнейшим городом Бразилии. Прогуляемся по главной артерии мегаполиса — авениде Паулиста, где жизнь кипит днём и ночью. Увидим исторический центр и величественный собор Се — главный католический храм. Заглянем в район Либердаджи, который с начала 20 века стал домом для японских эмигрантов. Сегодня здесь царит особый азиатский колорит с чайными лавками, фонарями и уличными рынками.
Парк птиц, водопады Игуасу, танцевальное шоу
Сегодня нас ждёт встреча с одним из чудес света — водопадами Игуасу. Но сначала посетим Парк птиц, где обитают туканы с огромными клювами, алые ибисы, фламинго и яркие попугаи ара.
После обеда отправимся к каскадам: деревянные дорожки проходят прямо над водой и ведут к Глотке Дьявола — самому грандиозному из 275 водопадов комплекса. Для желающих будет возможность прокатиться на лодке под мощными потоками воды (опционально).
А вечером насладимся шоу с музыкой и танцами в одном из лучших ресторанов города.
Аргентинская сторона Игуасу, поездка сквозь джунгли к Глотке Дьявола
С утра пересечём границу и через 1,5 часа окажемся на аргентинской стороне водопадов, которая почти в пять раз больше бразильской. По узкой железной дороге прокатимся сквозь джунгли прямо к Глотке Дьявола, чтобы увидеть всю мощь стихии с нового ракурса.
Прогулка по Сан-Луису, переезд в Баррейриньяс
После неспешного завтрака отправимся гулять по историческому центру Сан-Луиса. Этот город — словно музей под открытым небом: колониальные особняки пастельных оттенков, мощёные улицы и уличные музыканты. Здесь можно встретить танцоров капоэйры под ритмы беримбау и попробовать жареные орехи кешью.
После обеда переедем в Баррейриньяс (около 4 часов в пути), где разместимся на ночь.
Ленсойс Мараньенсис
Сегодня мы попадём в одно из самых необычных мест планеты — Ленсойс Мараньенсис. Здесь, среди белоснежных дюн, в сезон дождей образуются голубые лагуны, создавая фантастический пейзаж. Мы будем гулять по пескам, купаться в прозрачных озёрах и любоваться закатом. Это место по праву называют раем для фотографов, ведь каждый кадр, сделанный здесь, — как живописная картина.
Сплав по реке на надувных кругах
Утро желающие смогут начать с авиапрогулки на небольшом самолёте «Цессна» (опционально), чтобы с высоты оценить всю красоту парка. Затем нас ждёт сплав по реке Формига на надувных кругах: спокойное течение, зелень по берегам и полное расслабление.
После обеда возвращаемся в Сан-Луис.
Рио: пляж Копакабана, подъём к вершине Сахарной Головы
В этот день нас ждёт Рио, добро пожаловать! Мы поселимся в отеле рядом с океаном и первым делом отправимся на знаменитый пляж Копакабана, чей белый песок и яркая жизнь побережья давно стали символом города.
К вечеру поднимемся по канатной дороге к вершине Сахарной Головы. С высоты 400 метров перед нами откроется панорама Рио-де-Жанейро, озарённого лучами закатного солнца.
Культурное наследие Рио-де-Жанейро
После завтрака отправимся исследовать культурное наследие города. Поднимемся по разноцветной лестнице Селарона, прокатимся на жёлтом трамвайчике по богемному району Санта-Тереза и заглянем в королевскую библиотеку. Увидим знаменитый мурал «Этнос» художника Эдуардо Кобры, занесённый в книгу рекордов.
Вечером прогуляемся по району Лапа — месту с колониальной архитектурой, барами и живой музыкой: от самбы и форро до современного фанка.
Подъём к статуе Христа-Искупителя, Ботанический сад, мыс Арпоадор
Сегодня вас ждёт знакомство с главным символом страны — статуей Христа-Искупителя на горе Корковаду. Мы поднимемся к вершине на микроавтобусе через лес Тижука и увидим город, включённый в список наследия ЮНЕСКО.
После отправимся в Ботанический сад, где растёт более 7000 видов растений. Среди них сотни пальм, гигантский бамбук и редкие орхидеи. Завершим день на мысе Арпоадор, встречая закат над океаном.
Завершение тура, отъезд
Утром будет время для неспешных сборов. Затем — трансфер в аэропорт. Те, кто пожелает, смогут остаться и продолжить отдых на пляжах Рио-де-Жанейро.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Встреча в аэропорту
- Индивидуальный трансфер на протяжении всего тура
- Все входные билеты на достопримечательности
- Русскоговорящий сопровождающий 24/7
- Работа локальных гидов
- 2-дневная экскурсия по Ленсойс Мараньенсис
- Пешеходная экскурсия по Рио-де-Жанейро
- Пешеходная экскурсия по Сан-Паулу
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Сан-Паулу и обратно из Рио-де-Жанейро
- Внутренние перелёты - около $500
- Обеды и ужины