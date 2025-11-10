В компании официального фотографа карнавала вы
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Питание. Входят завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Арендованный автомобиль. Также включены внутренние перелёты с ручной кладью.
Дети. Только 18+.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Знакомство с Сан-Паулу
Весь день гуляем и наслаждаемся видами одного из самых контрастных и больших мегаполисов планеты. Здесь соседствуют красивейшие европейские храмы и бетонные джунгли из небоскрёбов, нищие в палатках и миллионеры на личных вертолётах. Практически каждый дом украшен невероятными муралами, от которых захватывает дух, и мы увидим самые знаменитые из них.
Обедать будем на центральном рынке, где готовят лучшую мортаделу в мире. Тут же можно приобрести любые экзотические фрукты, которые только можно найти в Бразилии. Также поднимемся на крышу небоскрёба и полюбуемся городом с высоты.
Первая встреча с Рио-де-Жанейро
Утром завтракаем и едем в город Бога — великолепный Рио, исторический центр которого включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После размещения в отеле пойдём наслаждаться волнами Атлантического океана, дорога до пляжа займет меньше минуты. Мы проводим закат и поужинаем стейками в одной из лучших чурраскарий Бразилии.
Бразильский карнавал
Определённо, этот день мы запомним на всю жизнь! Вечером отправимся на трибуны главного самбодрома планеты и своими глазами увидим самое масштабное шоу мира, в котором участвуют десятки тысяч человек! До самого утра будем наслаждаться зажигательными танцами от лучших школ Бразилии и чемпионов карнавала и рассматривать невероятные костюмы и декорации.
Встреча с капибарами и кайманами
Сегодня хорошенько выспимся после карнавальной ночи и продолжим поиски приключений. А затем познакомимся с самыми популярными животными интернета за последние несколько лет — милыми и дружелюбными капибарами.
Сделав десятки фото и видео, отправимся на встречу с менее очаровательными созданиями — огромными кайманами. Покатаемся на лодке по озеру: послушаем какофонию звуков в джунглях, увидим птиц и, возможно, обезьянок.
Прогулки по Рио
Сегодня нас ждёт полноценное знакомство с Рио-де-Жанейро. Погуляем по центру: увидим необычный католический собор в форме пирамиды, самое большое граффити мира, королевскую библиотеку. Рассмотрим хитросплетения исторической архитектуры и стеклянных небоскрёбов. Побываем в очень важном для Бразилии месте, где когда-то действовал крупнейший рынок африканских рабов.
Пообедаем в старой атмосферной кофейне. Пройдёмся до знаменитой лестницы Селарона, которая благодаря чилийскому художнику стала одним из главных символов города.
Визитные карточки Рио-де-Жанейро
Нам предстоит ранний подъём, чтобы подняться к символу страны — статуе Христа-Искупителя. Затем погуляем по парку, который вместе с виллой много лет назад отстроил для любимой жены один бразильский богач. Встретим очаровательных обезьянок и угостим их заранее припасёнными бананами.
Позднее поедем туда, куда не всегда готова зайти даже полиция: на мототакси отправимся в фавелы. Нас сопроводит местный житель, который обеспечит безопасность. Познакомимся с аутентичной Бразилией, порой пугающей, и полюбуемся панорамами Атлантического океана. Пообедаем в видовом ресторане, а закат проводим с вершины горы Сахарная голова.
Перелёт в Фос-ду-Игуасу
Попрощаемся с Рио и улетим в Фос-ду-Игуасу. Разместимся в номерах и пообедаем. Вечером посетим уникальное место — границу трёх стран: Бразилии, Аргентины и Парагвая. Тут же посмотрим представление о дружбе соседних государств.
Водопады Игуасу со стороны Бразилии
Нашей главной целью является природное чудо света — водопады Игуасу. Мы приедем к открытию парка, в числе первых окажемся у главного каскада и сможем насладиться невероятными красотами без толп. Представьте: только мы и тонны низвергающейся воды, разноцветные радуги и, если повезёт, дружелюбные носухи.
После обеда исследуем парк, в котором водятся экзотические птицы — туканы, фламинго, попугаи и многие другие. Большинство из них спасли от браконьеров. Вечером поужинаем в знаменитой чурраскарии и посмотрим шоу-программу о культуре всех стран Латинской Америки.
Водопады Игуасу со стороны Аргентины
Не упустим возможность познакомиться с ещё одной страной и пересечём границу с Аргентиной. Пройдём по тропам национального парка и окажемся на другой стороне водопадов Игуасу. На нашем пути обязательно встретятся местные жители — коати. К ужину вернёмся в Бразилию.
Возвращение в Сан-Паулу
Вернёмся в Сан-Паулу. Сегодня прогуляемся по секретным местам, которые не посетили в первый день. Какие именно — останется сюрпризом, который обязательно вас порадует!
Возвращение домой
Проводим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Внутренние авиаперелёты
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Wi-Fi на всё время путешествия
Что не входит в цену
- Билеты в Сан-Паулу и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Багаж (если требуется)