Мои заказы

В ритме самбы: в Бразилию на карнавал

Посвятить ночь грандиозному празднику, обнять капибару и увидеть Игуасу со стороны двух стран
Зажигательная самба и энергичные ритмы, перья и блёстки, гигантские платформы в виде огнедышащих драконов или таинственных сфинксов — всё это о главном весеннем празднике Бразилии.

В компании официального фотографа карнавала вы
читать дальше

проведёте целую ночь, наслаждаясь невероятным шоу от лучших танцевальных школ и рассматривая яркие костюмы и декорации. Мы обязательно исследуем главные достопримечательности Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Сможем обнять, пожалуй, самых популярных животных интернета за последние несколько лет — дружелюбных капибар. А ещё встретимся с суровыми хищниками — огромными кайманами.

Также уделим время природному чуду — впечатляющим водопадам Игуасу, которые осмотрим не только с бразильской, но и с аргентинской стороны.

В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
Ближайшие даты:
19
фев
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Питание. Входят завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Арендованный автомобиль. Также включены внутренние перелёты с ручной кладью.

Дети. Только 18+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Сан-Паулу

Весь день гуляем и наслаждаемся видами одного из самых контрастных и больших мегаполисов планеты. Здесь соседствуют красивейшие европейские храмы и бетонные джунгли из небоскрёбов, нищие в палатках и миллионеры на личных вертолётах. Практически каждый дом украшен невероятными муралами, от которых захватывает дух, и мы увидим самые знаменитые из них.

Обедать будем на центральном рынке, где готовят лучшую мортаделу в мире. Тут же можно приобрести любые экзотические фрукты, которые только можно найти в Бразилии. Также поднимемся на крышу небоскрёба и полюбуемся городом с высоты.

Знакомство с Сан-ПаулуЗнакомство с Сан-ПаулуЗнакомство с Сан-ПаулуЗнакомство с Сан-Паулу
2 день

Первая встреча с Рио-де-Жанейро

Утром завтракаем и едем в город Бога — великолепный Рио, исторический центр которого включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После размещения в отеле пойдём наслаждаться волнами Атлантического океана, дорога до пляжа займет меньше минуты. Мы проводим закат и поужинаем стейками в одной из лучших чурраскарий Бразилии.

Первая встреча с Рио-де-ЖанейроПервая встреча с Рио-де-ЖанейроПервая встреча с Рио-де-ЖанейроПервая встреча с Рио-де-ЖанейроПервая встреча с Рио-де-ЖанейроПервая встреча с Рио-де-Жанейро
3 день

Бразильский карнавал

Определённо, этот день мы запомним на всю жизнь! Вечером отправимся на трибуны главного самбодрома планеты и своими глазами увидим самое масштабное шоу мира, в котором участвуют десятки тысяч человек! До самого утра будем наслаждаться зажигательными танцами от лучших школ Бразилии и чемпионов карнавала и рассматривать невероятные костюмы и декорации.

Бразильский карнавалБразильский карнавалБразильский карнавалБразильский карнавалБразильский карнавалБразильский карнавалБразильский карнавалБразильский карнавал
4 день

Встреча с капибарами и кайманами

Сегодня хорошенько выспимся после карнавальной ночи и продолжим поиски приключений. А затем познакомимся с самыми популярными животными интернета за последние несколько лет — милыми и дружелюбными капибарами.

Сделав десятки фото и видео, отправимся на встречу с менее очаровательными созданиями — огромными кайманами. Покатаемся на лодке по озеру: послушаем какофонию звуков в джунглях, увидим птиц и, возможно, обезьянок.

Встреча с капибарами и кайманамиВстреча с капибарами и кайманамиВстреча с капибарами и кайманамиВстреча с капибарами и кайманами
5 день

Прогулки по Рио

Сегодня нас ждёт полноценное знакомство с Рио-де-Жанейро. Погуляем по центру: увидим необычный католический собор в форме пирамиды, самое большое граффити мира, королевскую библиотеку. Рассмотрим хитросплетения исторической архитектуры и стеклянных небоскрёбов. Побываем в очень важном для Бразилии месте, где когда-то действовал крупнейший рынок африканских рабов.

Пообедаем в старой атмосферной кофейне. Пройдёмся до знаменитой лестницы Селарона, которая благодаря чилийскому художнику стала одним из главных символов города.

Прогулки по РиоПрогулки по РиоПрогулки по РиоПрогулки по РиоПрогулки по Рио
6 день

Визитные карточки Рио-де-Жанейро

Нам предстоит ранний подъём, чтобы подняться к символу страны — статуе Христа-Искупителя. Затем погуляем по парку, который вместе с виллой много лет назад отстроил для любимой жены один бразильский богач. Встретим очаровательных обезьянок и угостим их заранее припасёнными бананами.

Позднее поедем туда, куда не всегда готова зайти даже полиция: на мототакси отправимся в фавелы. Нас сопроводит местный житель, который обеспечит безопасность. Познакомимся с аутентичной Бразилией, порой пугающей, и полюбуемся панорамами Атлантического океана. Пообедаем в видовом ресторане, а закат проводим с вершины горы Сахарная голова.

Визитные карточки Рио-де-ЖанейроВизитные карточки Рио-де-ЖанейроВизитные карточки Рио-де-ЖанейроВизитные карточки Рио-де-ЖанейроВизитные карточки Рио-де-ЖанейроВизитные карточки Рио-де-ЖанейроВизитные карточки Рио-де-ЖанейроВизитные карточки Рио-де-Жанейро
7 день

Перелёт в Фос-ду-Игуасу

Попрощаемся с Рио и улетим в Фос-ду-Игуасу. Разместимся в номерах и пообедаем. Вечером посетим уникальное место — границу трёх стран: Бразилии, Аргентины и Парагвая. Тут же посмотрим представление о дружбе соседних государств.

Перелёт в Фос-ду-ИгуасуПерелёт в Фос-ду-ИгуасуПерелёт в Фос-ду-ИгуасуПерелёт в Фос-ду-Игуасу
8 день

Водопады Игуасу со стороны Бразилии

Нашей главной целью является природное чудо света — водопады Игуасу. Мы приедем к открытию парка, в числе первых окажемся у главного каскада и сможем насладиться невероятными красотами без толп. Представьте: только мы и тонны низвергающейся воды, разноцветные радуги и, если повезёт, дружелюбные носухи.

После обеда исследуем парк, в котором водятся экзотические птицы — туканы, фламинго, попугаи и многие другие. Большинство из них спасли от браконьеров. Вечером поужинаем в знаменитой чурраскарии и посмотрим шоу-программу о культуре всех стран Латинской Америки.

Водопады Игуасу со стороны БразилииВодопады Игуасу со стороны БразилииВодопады Игуасу со стороны БразилииВодопады Игуасу со стороны Бразилии
9 день

Водопады Игуасу со стороны Аргентины

Не упустим возможность познакомиться с ещё одной страной и пересечём границу с Аргентиной. Пройдём по тропам национального парка и окажемся на другой стороне водопадов Игуасу. На нашем пути обязательно встретятся местные жители — коати. К ужину вернёмся в Бразилию.

Водопады Игуасу со стороны АргентиныВодопады Игуасу со стороны АргентиныВодопады Игуасу со стороны АргентиныВодопады Игуасу со стороны АргентиныВодопады Игуасу со стороны АргентиныВодопады Игуасу со стороны АргентиныВодопады Игуасу со стороны Аргентины
10 день

Возвращение в Сан-Паулу

Вернёмся в Сан-Паулу. Сегодня прогуляемся по секретным местам, которые не посетили в первый день. Какие именно — останется сюрпризом, который обязательно вас порадует!

Возвращение в Сан-ПаулуВозвращение в Сан-ПаулуВозвращение в Сан-ПаулуВозвращение в Сан-ПаулуВозвращение в Сан-Паулу
11 день

Возвращение домой

Проводим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Внутренние авиаперелёты
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Wi-Fi на всё время путешествия
Что не входит в цену
  • Билеты в Сан-Паулу и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Багаж (если требуется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Сан-Паулу, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Сан-Паулу
Меня зовут Евгений, я журналист, блогер, путешественник и фотограф. Официальный фотограф карнавала в Рио-де-Жанейро! Живу в Бразилии и создаю путешествия вашей мечты по Южной Америке! За почти десять лет постоянных
читать дальше

путешествий по миру я никогда не прибегал к услугам гидов и туристических агентств, я люблю создавать свои путешествия сам, люблю решать логистические трудности, находить нужных людей и разбираться в особенностях чужой страны.

Задать вопрос

Похожие туры из Сан-Паулу

Воплощение бразильской души: водопады Игуасу, джунгли Амазонии и карнавал в Рио
На машине
13 дней
Воплощение бразильской души: водопады Игуасу, джунгли Амазонии и карнавал в Рио
Познакомиться с бытом индейцев, поплавать с розовыми дельфинами и провести ночь на самбодроме
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, по времени рейса
4 фев в 10:00
$3900 за человека
Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал
На машине
11 дней
Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал
Изучить Сан-Паулу и Рио, увидеть водопады со стороны 2 стран, пожить в джунглях как туземец
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, 12:00
5 фев в 12:00
$3849 за человека
Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие
11 дней
Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие
Прокатиться по реке на надувных кругах, погулять среди фантастических пейзажей и исследовать Игуасу
Начало: Сан-Паулу, аэропорт, время по договорённости
3 авг в 10:00
$3150 за человека