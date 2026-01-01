Мои заказы

Главные экскурсионные места в Сан-Паулу

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Сан-Паулу на русском языке, цены от $3100. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Граница трёх стран: Бразилия, Аргентина, Парагвай
На машине
11 дней
Граница трёх стран: Бразилия, Аргентина, Парагвай
Съездить на кофейную плантацию, восхититься мощью Игуасу и проводить закат с Сахарной Головы
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
20 окт в 08:00
$3100 за человека
Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал
На машине
11 дней
Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал
Изучить Сан-Паулу и Рио, увидеть водопады со стороны 2 стран, пожить в джунглях как туземец
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, 12:00
5 фев в 12:00
$3849 за человека
Карнавал, Амазония и водопады Игуасу: тропическое приключение в Бразилии и Аргентине
На машине
12 дней
Карнавал, Амазония и водопады Игуасу: тропическое приключение в Бразилии и Аргентине
Повеселиться под зажигательные ритмы, заглянуть в Глотку Дьявола и переночевать в джунглях
Начало: Аэропорт «Гуарульос» города Сан-Паулу, время - по ...
26 янв в 14:00
$3750 за человека

