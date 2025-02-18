Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте необходимо будет оплатить ещё часть предоплаты.
Проживание. В отелях 3*, 4*, 5*. Размещение 2-местное.
- Сан-Паулу — Tryp by Windham Hotel Sao Paulo 4*
- Салвадор — Bahiacafe hotel 3*
- Рио-де-Жанейро — Novotel Leme 4*
- Манаус — Manaus Hoteis Millenium 4*
- Игуасу — Complexo Eco Cataratas resort 5*
*Некоторые фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и полноценное питание во время нахождения в джунглях — 1 завтрак, 2 обеда и 1 ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes sprinter, Peugeot Boxer, водный транспорт.
Дети. Без детей. Возраст участников 18+.
Уровень сложности. В туре запланированы несложные пешие прогулки, короткие треккинги, без экстремальных активностей.
Виза. Для граждан РФ виза не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых, приветственный ужин
Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в центре города. Вы отдохнёте после длительного перелёта, а вечером соберёмся за приветственным ужином.
Прогулки по Сан-Паулу, перелёт в Фос-ду-Игуасу
Попробовав первый бразильский завтрак, отправляемся на прогулку по главной улице Сан-Паулу — оживлённому проспекту Паулиста с небоскрёбами, множеством людей, музеями и ресторанами. Заглянем и в историческую часть города, где расположен архитектурный шедевр — кафедральный католический собор. Пройдёмся по району Либердади — месту обитания японских эмигрантов, которые начали активно переселяться в начале 20-го века. Здесь иная атмосфера и свой колорит — жители стараются поддерживать азиатские традиции.
Во второй половине дня совершим перелёт в Фос-ду-Игуасу.
Парк птиц и водопады Игуасу
Сегодня вас ждёт настоящее чудо природы — водопады Игуасу. Сначала мы отправимся в заповедник для птиц, где посмотрим на красных ибисов и розовых фламинго, ярких разноцветных ара и туканов с причудливыми жёлтыми клювами.
После обеда погуляем по пешеходным дорожкам комплекса Игуасу, некоторые из которых спроектированы прямо на воде, что даёт возможность приблизиться к впечатляющим потокам. Шум, брызги, мокрая одежда — вот мы и добрались до Глотки Дьявола — самого масштабного из 275 местных водопадов. Желающие смогут прокатиться на лодке под мощными струями (за доплату).
Водопады Игуасу со стороны Аргентины, перелёт в Салвадор
После раннего завтрака выдвигаемся в новую страну! Уже через полтора часа мы будем гулять по аргентинской стороне водопадов Игуасу, которая в 5 раз больше, чем бразильская. На небольшом поезде сквозь джунгли проедем к Глотке Дьявола, чтобы увидеть эту красоту уже с другого ракурса.
Вечером совершим перелёт в Салвадор, столицу штата Баия.
Экскурсия по Салвадору
В этот день исследуем Салвадор. Прогуляемся по историческому центру — району Пелоуриньо, некоторые постройки в котором сохранились ещё с колониального периода. Осмотрим историческую архитектуру 18–19 веков, разноцветные домики и величественные церкви на главной площади.
Пройдёмся по верхней и нижней частям города, прокатимся на старинном подъёмнике — городском лифте, заглянем на ремесленный рынок Модело и полюбуемся интерьерами кафедральной базилики 17-го века.
Вы также сможете ощутить связь Бразилии с Африкой: узнаете о религиях кандомбле и умбанда, посмотрите на уличную капоэйру и при желании потанцуете с местными женщинами, одетыми в пышные юбки.
*Рекомендуем оставить свободное место в багаже: уйти из Пелоуриньо без покупок мало кому удаётся.
Прогулка на яхте, перелёт в Манаус
Начнём день с прогулки на яхте по бухте Тодуз-ус-Сантус, название которой переводится как бухта всех святых. Это не только крупнейший залив на бразильском побережье Атлантики, но и самый большой тропический залив в мире. Посмотрим на город с воды, поныряем и понежимся на солнышке.
Во второй половине дня совершим перелёт в Манаус, где по прибытии разместимся в отеле и отдохнём.
Амазония: водная прогулка и фотосафари
После завтрака совершим 3-часовой переезд на разных видах транспорта, чтобы попасть в настоящие джунгли! По приезде разместимся в деревянных хижинах в одном из притоков Амазонки — традиционном жилище коренных народов. Здесь же подкрепимся за типичным амазонским обедом, состоящим из рыбы пираруку и сока купуасу. А после прокатимся по окрестностям на лодке: послушаем звуки дикой природы, посмотрим на плавающих в воде пираний и даже сможем на них порыбачить.
Поужинав, отправимся на фотосафари, во время которого местный гид-проводник попробует поймать каймана голыми руками. Не беспокойтесь, наши проводники — опытные сертифицированные специалисты, знающие всё о повадках животных — они расскажут вам много интересного.
Рассвет на реке, прогулка по джунглям, возвращение в Манаус
Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет в лодке посреди реки. Понаблюдаем и послушаем, как просыпается дикая природа: птицы, лягушки, обезьяны. Затем вернёмся в лодж, позавтракаем и отправимся на 3-часовую прогулку по джунглям. Вы узнаете, какие сокровища скрывает Амазонский лес, как и для чего индейцы используют различные растения и деревья — некоторые даже попробуем на вкус — и попытаемся найти ленивца.
После обеда едем обратно в Манаус.
Перелёт в Рио-де-Жанейро, прогулка по Копакабане
Сегодня совершим перелёт в Рио-де-Жанейро и разместимся в отеле рядом с Атлантическим океаном. Отдохнём и ближе к вечеру прогуляемся по белоснежному песку Копакабаны — самого знаменитого пляжа Бразилии.
Знакомство с культурным наследием Рио-де-Жанейро
Взбодрившись ароматным бразильским кофе и горячими сырными булочками, отправляемся знакомиться с историческим и культурным наследием Рио-де-Жанейро. Полюбуемся мозаичной плиткой на лестнице Селарона и прокатимся на жёлтом трамвайчике по живописному району Санта-Тереза в центре города. Заглянем в Португальскую королевскую библиотеку, которая часто появлялась в различных фильмах, а в 2014 году была названа четвёртой по красоте среди библиотек мира. Не ускользнет от нас и творчество знаменитого художника-графитиста Эдуардо Кобра — посмотрим на созданный им грандиозный мурал «Этнос», известный не только в Бразилии, но и во всём мире.
Во второй половине дня посетим главный богемный район Лапа с колониальными особняками, барами и ресторанами — насладимся архитектурой и послушаем доносящуюся отовсюду музыку на любой вкус — от самбы до современного фанка.
Статуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавала
Утром полюбуемся поразительным ландшафтом Рио: холмами, поросшими буйной зеленью, живописными пляжами и бухтами. На комфортном микроавтобусе поднимемся на гору Корковаду: проедем через лес Тижука и окажемся у главного символа города — статуи Христа-Искупителя, раскинувшего свои объятия.
Затем прогуляемся по Ботаническому саду, похожему на тропический лес: здесь высажено около 7 тысяч растений, одних только пальм — больше 900 сортов. Насладимся видами гигантского бамбукового леса, прудов и озёр с цветущими лилиями, сможем увидеть разных пернатых и скачущих по веткам капуцинов.
А уже вечером отправимся на карнавал! Мы окажемся на трибунах на улице Самбодром, откуда нам откроется великолепный обзор на весь парад. Карнавал в Рио — это не только самый большой карнавал в мире, но и эталон, с которым сравниваются все остальные подобные мероприятия. Вас ждут выступления 6 лучших школ самбы, ритмичная музыка и тысячи танцоров в головокружительных нарядах. Веселье продлится до рассвета!
Отъезд
Хорошенько выспавшись, неспешно пакуем чемоданы, обнимаемся и выдвигаемся в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3 750
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях и питание во время нахождения в джунглях
- Трансфер от аэропорта в 1-й день тура
- Все передвижения по маршруту (микроавтобус/такси/моторные лодки)
- Русскоязычный сопровождающий на протяжении всего путешествия
- Работа местных гидов
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Прогулка на яхте (Салвадор)
- Входной билет на карнавал
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Сан-Паулу и обратно из Рио-де-Жанейро
- Внутренние перелёты - около $650
- Питание - около $600
- Любые расходы личного характера
- Страховка