Самба, брызги и пираньи: водопады Игуасу, 2 дня в Амазонии и карнавал в Рио

Повеселиться под зажигательные ритмы, заглянуть в Глотку Дьявола и переночевать в джунглях
В этой поездке мы собрали всё самое-самое! Вы побываете в 2 странах — Бразилии и Аргентине, чтобы со всех сторон рассмотреть самый большой в мире каскад водопадов Игуасу. Посетите самый
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знаменитый зажигательный и красочный карнавал на планете.

Поплаваете на лодке по самой длинной на свете реке Амазонке и прокатитесь на яхте по самому большому в мире тропическому заливу.

Прибавьте к этому яркие города — Сан-Паулу, Салвадор и Рио-де-Жанейро — белоснежные пляжи и тёплый Атлантический океан, погружение в традиции и культуру многих народов мира и получите невероятный опыт и воспоминания на всю жизнь!

Самба, брызги и пираньи: водопады Игуасу, 2 дня в Амазонии и карнавал в Рио
Самба, брызги и пираньи: водопады Игуасу, 2 дня в Амазонии и карнавал в Рио
Самба, брызги и пираньи: водопады Игуасу, 2 дня в Амазонии и карнавал в Рио
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо будет оплатить ещё часть предоплаты.

Проживание. В отелях 3*, 4*, 5*. Размещение 2-местное.

  • Сан-Паулу — Tryp by Windham Hotel Sao Paulo 4*
  • Салвадор — Bahiacafe hotel 3*
  • Рио-де-Жанейро — Novotel Leme 4*
  • Манаус — Manaus Hoteis Millenium 4*
  • Игуасу — Complexo Eco Cataratas resort 5*

*Некоторые фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и полноценное питание во время нахождения в джунглях — 1 завтрак, 2 обеда и 1 ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes sprinter, Peugeot Boxer, водный транспорт.

Дети. Без детей. Возраст участников 18+.

Уровень сложности. В туре запланированы несложные пешие прогулки, короткие треккинги, без экстремальных активностей.

Виза. Для граждан РФ виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых, приветственный ужин

Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в центре города. Вы отдохнёте после длительного перелёта, а вечером соберёмся за приветственным ужином.

Встреча, размещение в отеле, отдых, приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, отдых, приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, отдых, приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, отдых, приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, отдых, приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, отдых, приветственный ужин
2 день

Прогулки по Сан-Паулу, перелёт в Фос-ду-Игуасу

Попробовав первый бразильский завтрак, отправляемся на прогулку по главной улице Сан-Паулу — оживлённому проспекту Паулиста с небоскрёбами, множеством людей, музеями и ресторанами. Заглянем и в историческую часть города, где расположен архитектурный шедевр — кафедральный католический собор. Пройдёмся по району Либердади — месту обитания японских эмигрантов, которые начали активно переселяться в начале 20-го века. Здесь иная атмосфера и свой колорит — жители стараются поддерживать азиатские традиции.

Во второй половине дня совершим перелёт в Фос-ду-Игуасу.

Прогулки по Сан-Паулу, перелёт в Фос-ду-ИгуасуПрогулки по Сан-Паулу, перелёт в Фос-ду-ИгуасуПрогулки по Сан-Паулу, перелёт в Фос-ду-ИгуасуПрогулки по Сан-Паулу, перелёт в Фос-ду-ИгуасуПрогулки по Сан-Паулу, перелёт в Фос-ду-ИгуасуПрогулки по Сан-Паулу, перелёт в Фос-ду-ИгуасуПрогулки по Сан-Паулу, перелёт в Фос-ду-Игуасу
3 день

Парк птиц и водопады Игуасу

Сегодня вас ждёт настоящее чудо природы — водопады Игуасу. Сначала мы отправимся в заповедник для птиц, где посмотрим на красных ибисов и розовых фламинго, ярких разноцветных ара и туканов с причудливыми жёлтыми клювами.

После обеда погуляем по пешеходным дорожкам комплекса Игуасу, некоторые из которых спроектированы прямо на воде, что даёт возможность приблизиться к впечатляющим потокам. Шум, брызги, мокрая одежда — вот мы и добрались до Глотки Дьявола — самого масштабного из 275 местных водопадов. Желающие смогут прокатиться на лодке под мощными струями (за доплату).

Парк птиц и водопады ИгуасуПарк птиц и водопады ИгуасуПарк птиц и водопады ИгуасуПарк птиц и водопады ИгуасуПарк птиц и водопады ИгуасуПарк птиц и водопады Игуасу
4 день

Водопады Игуасу со стороны Аргентины, перелёт в Салвадор

После раннего завтрака выдвигаемся в новую страну! Уже через полтора часа мы будем гулять по аргентинской стороне водопадов Игуасу, которая в 5 раз больше, чем бразильская. На небольшом поезде сквозь джунгли проедем к Глотке Дьявола, чтобы увидеть эту красоту уже с другого ракурса.

Вечером совершим перелёт в Салвадор, столицу штата Баия.

Водопады Игуасу со стороны Аргентины, перелёт в СалвадорВодопады Игуасу со стороны Аргентины, перелёт в СалвадорВодопады Игуасу со стороны Аргентины, перелёт в СалвадорВодопады Игуасу со стороны Аргентины, перелёт в СалвадорВодопады Игуасу со стороны Аргентины, перелёт в СалвадорВодопады Игуасу со стороны Аргентины, перелёт в СалвадорВодопады Игуасу со стороны Аргентины, перелёт в Салвадор
5 день

Экскурсия по Салвадору

В этот день исследуем Салвадор. Прогуляемся по историческому центру — району Пелоуриньо, некоторые постройки в котором сохранились ещё с колониального периода. Осмотрим историческую архитектуру 18–19 веков, разноцветные домики и величественные церкви на главной площади.

Пройдёмся по верхней и нижней частям города, прокатимся на старинном подъёмнике — городском лифте, заглянем на ремесленный рынок Модело и полюбуемся интерьерами кафедральной базилики 17-го века.

Вы также сможете ощутить связь Бразилии с Африкой: узнаете о религиях кандомбле и умбанда, посмотрите на уличную капоэйру и при желании потанцуете с местными женщинами, одетыми в пышные юбки.

*Рекомендуем оставить свободное место в багаже: уйти из Пелоуриньо без покупок мало кому удаётся.

Экскурсия по СалвадоруЭкскурсия по СалвадоруЭкскурсия по СалвадоруЭкскурсия по СалвадоруЭкскурсия по СалвадоруЭкскурсия по Салвадору
6 день

Прогулка на яхте, перелёт в Манаус

Начнём день с прогулки на яхте по бухте Тодуз-ус-Сантус, название которой переводится как бухта всех святых. Это не только крупнейший залив на бразильском побережье Атлантики, но и самый большой тропический залив в мире. Посмотрим на город с воды, поныряем и понежимся на солнышке.

Во второй половине дня совершим перелёт в Манаус, где по прибытии разместимся в отеле и отдохнём.

Прогулка на яхте, перелёт в МанаусПрогулка на яхте, перелёт в МанаусПрогулка на яхте, перелёт в МанаусПрогулка на яхте, перелёт в МанаусПрогулка на яхте, перелёт в МанаусПрогулка на яхте, перелёт в МанаусПрогулка на яхте, перелёт в Манаус
7 день

Амазония: водная прогулка и фотосафари

После завтрака совершим 3-часовой переезд на разных видах транспорта, чтобы попасть в настоящие джунгли! По приезде разместимся в деревянных хижинах в одном из притоков Амазонки — традиционном жилище коренных народов. Здесь же подкрепимся за типичным амазонским обедом, состоящим из рыбы пираруку и сока купуасу. А после прокатимся по окрестностям на лодке: послушаем звуки дикой природы, посмотрим на плавающих в воде пираний и даже сможем на них порыбачить.

Поужинав, отправимся на фотосафари, во время которого местный гид-проводник попробует поймать каймана голыми руками. Не беспокойтесь, наши проводники — опытные сертифицированные специалисты, знающие всё о повадках животных — они расскажут вам много интересного.

Амазония: водная прогулка и фотосафариАмазония: водная прогулка и фотосафариАмазония: водная прогулка и фотосафариАмазония: водная прогулка и фотосафариАмазония: водная прогулка и фотосафари
8 день

Рассвет на реке, прогулка по джунглям, возвращение в Манаус

Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет в лодке посреди реки. Понаблюдаем и послушаем, как просыпается дикая природа: птицы, лягушки, обезьяны. Затем вернёмся в лодж, позавтракаем и отправимся на 3-часовую прогулку по джунглям. Вы узнаете, какие сокровища скрывает Амазонский лес, как и для чего индейцы используют различные растения и деревья — некоторые даже попробуем на вкус — и попытаемся найти ленивца.

После обеда едем обратно в Манаус.

Рассвет на реке, прогулка по джунглям, возвращение в МанаусРассвет на реке, прогулка по джунглям, возвращение в МанаусРассвет на реке, прогулка по джунглям, возвращение в МанаусРассвет на реке, прогулка по джунглям, возвращение в Манаус
9 день

Перелёт в Рио-де-Жанейро, прогулка по Копакабане

Сегодня совершим перелёт в Рио-де-Жанейро и разместимся в отеле рядом с Атлантическим океаном. Отдохнём и ближе к вечеру прогуляемся по белоснежному песку Копакабаны — самого знаменитого пляжа Бразилии.

Перелёт в Рио-де-Жанейро, прогулка по КопакабанеПерелёт в Рио-де-Жанейро, прогулка по КопакабанеПерелёт в Рио-де-Жанейро, прогулка по КопакабанеПерелёт в Рио-де-Жанейро, прогулка по КопакабанеПерелёт в Рио-де-Жанейро, прогулка по КопакабанеПерелёт в Рио-де-Жанейро, прогулка по КопакабанеПерелёт в Рио-де-Жанейро, прогулка по КопакабанеПерелёт в Рио-де-Жанейро, прогулка по КопакабанеПерелёт в Рио-де-Жанейро, прогулка по Копакабане
10 день

Знакомство с культурным наследием Рио-де-Жанейро

Взбодрившись ароматным бразильским кофе и горячими сырными булочками, отправляемся знакомиться с историческим и культурным наследием Рио-де-Жанейро. Полюбуемся мозаичной плиткой на лестнице Селарона и прокатимся на жёлтом трамвайчике по живописному району Санта-Тереза в центре города. Заглянем в Португальскую королевскую библиотеку, которая часто появлялась в различных фильмах, а в 2014 году была названа четвёртой по красоте среди библиотек мира. Не ускользнет от нас и творчество знаменитого художника-графитиста Эдуардо Кобра — посмотрим на созданный им грандиозный мурал «Этнос», известный не только в Бразилии, но и во всём мире.

Во второй половине дня посетим главный богемный район Лапа с колониальными особняками, барами и ресторанами — насладимся архитектурой и послушаем доносящуюся отовсюду музыку на любой вкус — от самбы до современного фанка.

Знакомство с культурным наследием Рио-де-ЖанейроЗнакомство с культурным наследием Рио-де-ЖанейроЗнакомство с культурным наследием Рио-де-ЖанейроЗнакомство с культурным наследием Рио-де-ЖанейроЗнакомство с культурным наследием Рио-де-ЖанейроЗнакомство с культурным наследием Рио-де-ЖанейроЗнакомство с культурным наследием Рио-де-ЖанейроЗнакомство с культурным наследием Рио-де-Жанейро
11 день

Статуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавала

Утром полюбуемся поразительным ландшафтом Рио: холмами, поросшими буйной зеленью, живописными пляжами и бухтами. На комфортном микроавтобусе поднимемся на гору Корковаду: проедем через лес Тижука и окажемся у главного символа города — статуи Христа-Искупителя, раскинувшего свои объятия.

Затем прогуляемся по Ботаническому саду, похожему на тропический лес: здесь высажено около 7 тысяч растений, одних только пальм — больше 900 сортов. Насладимся видами гигантского бамбукового леса, прудов и озёр с цветущими лилиями, сможем увидеть разных пернатых и скачущих по веткам капуцинов.

А уже вечером отправимся на карнавал! Мы окажемся на трибунах на улице Самбодром, откуда нам откроется великолепный обзор на весь парад. Карнавал в Рио — это не только самый большой карнавал в мире, но и эталон, с которым сравниваются все остальные подобные мероприятия. Вас ждут выступления 6 лучших школ самбы, ритмичная музыка и тысячи танцоров в головокружительных нарядах. Веселье продлится до рассвета!

Статуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавалаСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавалаСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавалаСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавалаСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавалаСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавалаСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавала
12 день

Отъезд

Хорошенько выспавшись, неспешно пакуем чемоданы, обнимаемся и выдвигаемся в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3 750
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях и питание во время нахождения в джунглях
  • Трансфер от аэропорта в 1-й день тура
  • Все передвижения по маршруту (микроавтобус/такси/моторные лодки)
  • Русскоязычный сопровождающий на протяжении всего путешествия
  • Работа местных гидов
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Прогулка на яхте (Салвадор)
  • Входной билет на карнавал
Что не входит в цену
  • Международный перелёт до Сан-Паулу и обратно из Рио-де-Жанейро
  • Внутренние перелёты - около $650
  • Питание - около $600
  • Любые расходы личного характера
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Гуарульос» города Сан-Паулу, время - по договорённости
Завершение: Рио-де-Жанейро, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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