В этот день исследуем Салвадор. Прогуляемся по историческому центру — району Пелоуриньо, некоторые постройки в котором сохранились ещё с колониального периода. Осмотрим историческую архитектуру 18–19 веков, разноцветные домики и величественные церкви на главной площади.

Пройдёмся по верхней и нижней частям города, прокатимся на старинном подъёмнике — городском лифте, заглянем на ремесленный рынок Модело и полюбуемся интерьерами кафедральной базилики 17-го века.

Вы также сможете ощутить связь Бразилии с Африкой: узнаете о религиях кандомбле и умбанда, посмотрите на уличную капоэйру и при желании потанцуете с местными женщинами, одетыми в пышные юбки.

*Рекомендуем оставить свободное место в багаже: уйти из Пелоуриньо без покупок мало кому удаётся.