Граница трёх стран: Бразилия, Аргентина, Парагвай

Съездить на кофейную плантацию, восхититься мощью Игуасу и проводить закат с Сахарной Головы
Это увлекательное путешествие начнётся и завершится в Бразилии: мы осмотрим все визитные карточки Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, съездим на кофейную плантацию и покроемся золотистым загаром на побережье Атлантического океана.

А также отправимся
вглубь джунглей, чтобы почувствовать на коже прохладу брызг, услышать оглушительный рёв тонн воды и полюбоваться радужными переливами у настоящего чуда природы — водопадов Игуасу.

У их подножия расположена ещё одна достопримечательность — граница трёх стран, и мы обязательно её пересечём, не упустив возможность побывать в соседних государствах — Аргентине и Парагвае.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Питание. Входят завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Арендованный автомобиль, рейсовый автобус. Также включены внутренние перелёты с ручной кладью.

Дети. Только 18+.

Визы. Гражданам России не требуются.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Сан-Паулу

Весь день гуляем и наслаждаемся видами одного из самых контрастных и больших мегаполисов планеты. Здесь соседствуют красивейшие европейские храмы и бетонные джунгли из небоскрёбов, простое население и миллионеры на личных вертолётах. Практически каждый дом украшен невероятными муралами, от которых захватывает дух, и мы увидим самые знаменитые из них.

Обедать будем на центральном рынке, где готовят лучшую мортаделу в мире. Тут же можно приобрести любые экзотические фрукты, которые только можно найти в Бразилии. Также поднимемся на крышу небоскрёба и полюбуемся городом с высоты.

2 день

Поездка на кофейную плантацию

Поедем на действующую плантацию, на которой выращивают тот самый бразильский кофе. Нас встретят фермеры, редко пускающие путешественников в свои владения, поделятся секретами выращивания зёрен и историей напитка. Мы прогуляемся вдоль стройных рядов деревьев, устроим пикник и обязательно продегустируем ароматный кофе. Здесь же проводим впечатляющий закат.

3 день

Перелёт в Фос-ду-Игуасу

Попрощаемся с мегаполисом и улетим в Фос-ду-Игуасу. Разместимся в номерах и пообедаем. Вечером посетим уникальное место — границу трёх стран: Бразилии, Аргентины и Парагвая. Тут же посмотрим представление о дружбе соседних государств.

4 день

Водопады Игуасу со стороны Бразилии

Нашей главной целью является природное чудо света — водопады Игуасу. Мы приедем к открытию парка, в числе первых окажемся у главного каскада и сможем насладиться невероятными красотами без толп. Представьте: только мы и тонны низвергающейся воды, разноцветные радуги и, если повезёт, дружелюбные носухи. При желании можно совершить полёт на вертолёте или прогулку на лодке к подножию (за доплату).

После обеда исследуем парк, в котором водятся экзотические птицы — туканы, фламинго, попугаи и многие другие. Большинство из них спасли от браконьеров.

5 день

Водопады Игуасу со стороны Аргентины

Не упустим возможность познакомиться с ещё одной страной и пересечём границу с Аргентиной. Пройдём по тропам национального парка и окажемся на другой стороне водопадов Игуасу. Здесь восхитимся самым мощным каскадом — Глоткой Дьявола. К ужину вернёмся в Бразилию.

6 день

Прогулки по Парагваю

Преодолеем третью границу вблизи Фос-ду-Игуасу — с Парагваем. По мосту Дружбы мы перейдём в городок Сьюдад-дель-Эсте и станем его редкими иностранными гостями. Окунёмся в местный колорит и познакомимся с жизнью парагвайцев. Покатаемся на общественном транспорте, купим чай мате и посетим Итайпу — вторую по мощности ГЭС в мире. Также доберёмся к природной достопримечательности — водопаду Сальтос-дель-Мондай.

7 день

Первая встреча с Рио-де-Жанейро

Утренним рейсом отправимся в в город Бога — великолепный Рио, исторический центр которого включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После размещения в отеле пойдём наслаждаться волнами Атлантического океана, дорога до пляжа Копакабана займет меньше минуты. Закат проводим на пляже Ипанема и поужинаем стейками в одной из лучших чурраскарий Бразилии. При желании можно подняться над городом на вертолёте или заняться сёрфингом (за доплату).

8 день

Прогулки по Рио

Сегодня нас ждёт полноценное знакомство с Рио-де-Жанейро. Погуляем по центру: увидим необычный католический собор в форме пирамиды, самое большое граффити мира, королевскую библиотеку. Рассмотрим хитросплетения исторической архитектуры и стеклянных небоскрёбов. Побываем в очень важном для Бразилии месте, где когда-то действовал крупнейший рынок африканских рабов.

Пообедаем в старой атмосферной кофейне. Пройдёмся до знаменитой лестницы Селарона, которая благодаря чилийскому художнику стала одним из главных символов города.

9 день

Визитные карточки Рио-де-Жанейро

Нам предстоит ранний подъём, чтобы подняться к символу страны — статуе Христа-Искупителя. Затем погуляем по парку, который вместе с виллой много лет назад отстроил для любимой жены один бразильский богач. Встретим очаровательных обезьянок и угостим их заранее припасёнными бананами.

Позднее поедем туда, куда не всегда готова зайти даже полиция: на мототакси отправимся в фавелы. Нас сопроводит местный житель, который обеспечит безопасность. Познакомимся с аутентичной Бразилией и полюбуемся панорамами Атлантического океана. Пообедаем в видовом ресторане, а закат проводим с вершины горы Сахарная Голова.

10 день

Свободный день

Сегодня никуда не будем спешить. Вы можете весь день провести на пляже с кокосом в руках или выбрать активность на свой вкус.

11 день

Возвращение домой

На автобусе вернёмся в Сан-Паулу. Вечером или на следующий день проводим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Внутренние авиаперелёты
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Wi-Fi на всё время путешествия
Что не входит в цену
  • Билеты в Сан-Паулу и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - $15-30
  • Багаж (если требуется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Сан-Паулу, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Сан-Паулу
Меня зовут Евгений, я журналист, блогер, путешественник и фотограф. Официальный фотограф карнавала в Рио-де-Жанейро! Живу в Бразилии и создаю путешествия вашей мечты по Южной Америке! За почти десять лет постоянных
путешествий по миру я никогда не прибегал к услугам гидов и туристических агентств, я люблю создавать свои путешествия сам, люблю решать логистические трудности, находить нужных людей и разбираться в особенностях чужой страны.

Похожие туры на «Граница трёх стран: Бразилия, Аргентина, Парагвай»

Карнавал, Амазония и водопады Игуасу: тропическое приключение в Бразилии и Аргентине
На машине
12 дней
Карнавал, Амазония и водопады Игуасу: тропическое приключение в Бразилии и Аргентине
Повеселиться под зажигательные ритмы, заглянуть в Глотку Дьявола и переночевать в джунглях
Начало: Аэропорт «Гуарульос» города Сан-Паулу, время - по ...
26 янв в 14:00
$3750 за человека
Воплощение бразильской души: водопады Игуасу, джунгли Амазонии и карнавал в Рио
На машине
13 дней
Воплощение бразильской души: водопады Игуасу, джунгли Амазонии и карнавал в Рио
Познакомиться с бытом индейцев, поплавать с розовыми дельфинами и провести ночь на самбодроме
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, по времени рейса
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
$4700 за человека
Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие
11 дней
Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие
Прокатиться по реке на надувных кругах, погулять среди фантастических пейзажей и исследовать Игуасу
Начало: Сан-Паулу, аэропорт, время по договорённости
2 июн в 14:00
$3150 за человека
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
На машине
11 дней
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
Посвятить ночь грандиозному празднику, обнять капибару и увидеть Игуасу со стороны двух стран
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
11 фев в 08:00
$3500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сан-Паулу
Все туры из Сан-Паулу
