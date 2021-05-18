Всё о Сан-Себастьян-ду-Параисо

Полезная информация о Сан-Себастьян-ду-Параисо

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Местное время в Сан-Себастьян-ду-Параисо
20:0018
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСан-Себастьян-ду-Параисо
По-английскиSao Sebastiao do Paraiso
Население города68 654 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота974 м. от уровня моря

Где находится Сан-Себастьян-ду-Параисо на карте