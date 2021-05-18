Всё о Сан-Жозе-дус-Пиньяйсе

Полезная информация о Сан-Жозе-дус-Пиньяйсе

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Местное время в Сан-Жозе-дус-Пиньяйсе
20:0030
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСан-Жозе-дус-Пиньяйс
По-английскиSao Jose dos Pinhais
Население города124 224 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота882 м. от уровня моря

Где находится Сан-Жозе-дус-Пиньяйс на карте