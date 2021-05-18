Всё о Санта-Элена-ди-Гоясе

Полезная информация о Санта-Элена-ди-Гоясе

Что нужно знать о Санта-Элена-ди-Гоясе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Элена-ди-Гоясе
20:0100
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСанта-Элена-ди-Гояс
По-английскиSanta Helena de Goias
Население города34 254 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота566 м. от уровня моря

Где находится Санта-Элена-ди-Гояс на карте