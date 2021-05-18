Всё о Санта-Крус-ду-Суле

Полезная информация о Санта-Крус-ду-Суле

Что нужно знать о Санта-Крус-ду-Суле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Крус-ду-Суле
16:2120
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСанта-Крус-ду-Сул
По-английскиSanta Cruz do Sul
Население города106 113 чел.
АэропортSanta Cruz Do Sul CSU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота69 м. от уровня моря

Где находится Санта-Крус-ду-Сул на карте