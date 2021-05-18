Полезная информация о Санта-Крус-ду-Суле
Что нужно знать о Санта-Крус-ду-Суле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Крус-ду-Суле
16:2120
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Санта-Крус-ду-Сул
|По-английски
|Santa Cruz do Sul
|Население города
|106 113 чел.
|Аэропорт
|Santa Cruz Do Sul CSU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|69 м. от уровня моря