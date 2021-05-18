Всё о Санта-Крусе

Полезная информация о Санта-Крусе

Что нужно знать о Санта-Крусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Крусе
17:2052
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСанта-Крус
По-английскиSanta Cruz
Население города27 775 чел.
АэропортСанта-Круз SNZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Fortaleza
Средняя высота230 м. от уровня моря

Где находится Санта-Крус на карте