Полезная информация о Санта-Крусе
Что нужно знать о Санта-Крусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Крусе
17:2052
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Санта-Крус
|По-английски
|Santa Cruz
|Население города
|27 775 чел.
|Аэропорт
|Санта-Круз SNZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Fortaleza
|Средняя высота
|230 м. от уровня моря