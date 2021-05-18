Полезная информация о Санта-Мария-да-Витории
Что нужно знать о Санта-Мария-да-Витории: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Мария-да-Витории
20:0124
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Санта-Мария-да-Витория
|По-английски
|Santa Maria da Vitoria
|Население города
|23 488 чел.
|Часовой пояс
|America/Bahia
|Средняя высота
|464 м. от уровня моря