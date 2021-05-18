Всё о Санта-Мария-да-Витории

Полезная информация о Санта-Мария-да-Витории

Что нужно знать о Санта-Мария-да-Витории: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Мария-да-Витории
20:0124
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСанта-Мария-да-Витория
По-английскиSanta Maria da Vitoria
Население города23 488 чел.
Часовой поясAmerica/Bahia
Средняя высота464 м. от уровня моря

Где находится Санта-Мария-да-Витория на карте