Полезная информация о Санта-Рита-ду-Сапукайе
Что нужно знать о Санта-Рита-ду-Сапукайе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Рита-ду-Сапукайе
20:0130
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Санта-Рита-ду-Сапукайя
|По-английски
|Santa Rita do Sapucai
|Население города
|28 765 чел.
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|826 м. от уровня моря