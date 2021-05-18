Всё о Санта-Рита-ду-Сапукайе

Полезная информация о Санта-Рита-ду-Сапукайе

Что нужно знать о Санта-Рита-ду-Сапукайе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Рита-ду-Сапукайе
20:0130
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСанта-Рита-ду-Сапукайя
По-английскиSanta Rita do Sapucai
Население города28 765 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота826 м. от уровня моря

Где находится Санта-Рита-ду-Сапукайя на карте