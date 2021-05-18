Всё о Сантана-ду-Ливраменту

Полезная информация о Сантана-ду-Ливраменту

Что нужно знать о Сантана-ду-Ливраменту: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сантана-ду-Ливраменту
20:0142
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСантана-ду-Ливраменту
По-английскиSantana do Livramento
Население города89 694 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота213 м. от уровня моря

Где находится Сантана-ду-Ливраменту на карте