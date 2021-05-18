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Полезная информация о Санту-Анджело

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Местное время в Санту-Анджело
17:2104
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСанту-Анджело
По-английскиSanto Angelo
Население города64 606 чел.
АэропортSepe Tiaraju GEL
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота295 м. от уровня моря

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