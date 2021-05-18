Полезная информация о Санту-Анджело
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Местное время в Санту-Анджело
17:2104
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Санту-Анджело
|По-английски
|Santo Angelo
|Население города
|64 606 чел.
|Аэропорт
|Sepe Tiaraju GEL
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|295 м. от уровня моря
Где находится Санту-Анджело на карте
Санту-Анджело