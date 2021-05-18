Полезная информация о Санту-Антониу-да-Платине
Что нужно знать о Санту-Антониу-да-Платине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санту-Антониу-да-Платине
20:0212
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Санту-Антониу-да-Платина
|По-английски
|Santo Antonio da Platina
|Население города
|35 260 чел.
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|504 м. от уровня моря