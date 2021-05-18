Всё о Санту-Антониу-да-Платине

Полезная информация о Санту-Антониу-да-Платине

Что нужно знать о Санту-Антониу-да-Платине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санту-Антониу-да-Платине
20:0212
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСанту-Антониу-да-Платина
По-английскиSanto Antonio da Platina
Население города35 260 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота504 м. от уровня моря

Где находится Санту-Антониу-да-Платина на карте