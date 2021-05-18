Всё о Теофилу-Отони

Полезная информация о Теофилу-Отони

Что нужно знать о Теофилу-Отони: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Теофилу-Отони
17:2116
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаТеофилу-Отони
По-английскиTeofilo Otoni
Население города101 170 чел.
АэропортTeofilo Otoni TFL (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота343 м. от уровня моря

Где находится Теофилу-Отони на карте