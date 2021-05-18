Полезная информация о Терезине
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Местное время в Терезине
17:2122
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Терезина
|По-английски
|Teresina
|Столица региона
|Терезина является столицей региона
|Население города
|744 512 чел.
|Аэропорт
|Терезина THE
|Часовой пояс
|America/Fortaleza
|Средняя высота
|87 м. от уровня моря
Где находится Терезина на карте
Терезина