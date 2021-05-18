Всё о Терезине

Полезная информация о Терезине

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Местное время в Терезине
17:2122
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаТерезина
По-английскиTeresina
Столица регионаТерезина является столицей региона
Население города744 512 чел.
АэропортТерезина THE
Часовой поясAmerica/Fortaleza
Средняя высота87 м. от уровня моря

Где находится Терезина на карте

Терезина фото города
Терезина

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