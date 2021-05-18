Полезная информация об Уберабе
Что нужно знать об Уберабе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Убераба, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уберабе
17:2140
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Убераба
|По-английски
|Uberaba
|Население города
|260 843 чел.
|Аэропорт
|Убераба UBA
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|772 м. от уровня моря
Где находится Убераба на карте
Убераба