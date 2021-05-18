Всё об Уберабе

Полезная информация об Уберабе

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Местное время в Уберабе
17:2140
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаУбераба
По-английскиUberaba
Население города260 843 чел.
АэропортУбераба UBA
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота772 м. от уровня моря

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Убераба

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