Полезная информация об Уберландии
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Местное время в Уберландии
16:2132
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Уберландия
|По-английски
|Uberlandia
|Население города
|563 536 чел.
|Аэропорт
|Эдуардо Гомес UDI
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|867 м. от уровня моря
Где находится Уберландия на карте
Уберландия