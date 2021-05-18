Всё об Уберландии

Полезная информация об Уберландии

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Местное время в Уберландии
16:2132
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаУберландия
По-английскиUberlandia
Население города563 536 чел.
АэропортЭдуардо Гомес UDI
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота867 м. от уровня моря

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