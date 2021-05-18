Полезная информация об Уругуаяне
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Местное время в Уругуаяне
17:2146
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Уругуаяна
|По-английски
|Uruguaiana
|Население города
|123 480 чел.
|Аэропорт
|Уругвайна URG
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|79 м. от уровня моря
Где находится Уругуаяна на карте
Уругуаяна