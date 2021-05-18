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Полезная информация об Уругуаяне

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Местное время в Уругуаяне
17:2146
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаУругуаяна
По-английскиUruguaiana
Население города123 480 чел.
АэропортУругвайна URG
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота79 м. от уровня моря

Где находится Уругуаяна на карте

Уругуаяна фото города
Уругуаяна

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