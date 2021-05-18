Всё о Варжен-Гранди-ду-Суле

Полезная информация о Варжен-Гранди-ду-Суле

Что нужно знать о Варжен-Гранди-ду-Суле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Варжен-Гранди-ду-Суле
20:0557
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаВаржен-Гранди-ду-Сул
По-английскиVargem Grande do Sul
Население города36 213 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота725 м. от уровня моря

Где находится Варжен-Гранди-ду-Сул на карте