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Полезная информация о Варжинье

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Местное время в Варжинье
16:2138
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаВаржинья
По-английскиVarginha
Население города116 571 чел.
АэропортВаржинья VAG
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота887 м. от уровня моря

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Варжинья

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