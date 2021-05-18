Полезная информация о Вилене
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Местное время в Вилене
13:3835
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Вилена
|По-английски
|Vilhena
|Население города
|63 231 чел.
|Аэропорт
|Вильена BVH
|Часовой пояс
|America/Porto_Velho
|Средняя высота
|591 м. от уровня моря
Где находится Вилена на карте
Вилена