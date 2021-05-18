Полезная информация о Витория-да-Конкисте
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Местное время в Витория-да-Конкисте
16:2150
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Витория-да-Конкиста
|По-английски
|Vitoria da Conquista
|Население города
|253 137 чел.
|Аэропорт
|Витория-да-Конкиста VDC
|Часовой пояс
|America/Bahia
|Средняя высота
|876 м. от уровня моря
Где находится Витория-да-Конкиста на карте
Витория-да-Конкиста