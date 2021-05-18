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Полезная информация о Витория-да-Конкисте

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Местное время в Витория-да-Конкисте
16:2150
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаВитория-да-Конкиста
По-английскиVitoria da Conquista
Население города253 137 чел.
АэропортВитория-да-Конкиста VDC
Часовой поясAmerica/Bahia
Средняя высота876 м. от уровня моря

Где находится Витория-да-Конкиста на карте

Витория-да-Конкиста фото города
Витория-да-Конкиста

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