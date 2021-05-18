Полезная информация о Витория-де-Санту-Антане
Что нужно знать о Витория-де-Санту-Антане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Витория-де-Санту-Антане
20:0633
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Витория-де-Санту-Антан
|По-английски
|Vitoria de Santo Antao
|Население города
|107 383 чел.
|Часовой пояс
|America/Recife
|Средняя высота
|156 м. от уровня моря