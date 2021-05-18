Всё о Витория-де-Санту-Антане

Полезная информация о Витория-де-Санту-Антане

Что нужно знать о Витория-де-Санту-Антане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Витория-де-Санту-Антане
20:0633
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаВитория-де-Санту-Антан
По-английскиVitoria de Santo Antao
Население города107 383 чел.
Часовой поясAmerica/Recife
Средняя высота156 м. от уровня моря

Где находится Витория-де-Санту-Антан на карте