Полезная информация о Витории

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Местное время в Витории
14:3841
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаВитория
По-английскиVitoria
Столица регионаВитория является столицей региона
Население города312 656 чел.
АэропортВитория VIX
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота16 м. от уровня моря

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Витория

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