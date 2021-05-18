Полезная информация о Жоинвили
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Местное время в Жоинвили
14:3847
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Жоинвили
|По-английски
|Joinville
|Население города
|461 304 чел.
|Аэропорт
|Лауро Карнейро де Лойола JOI
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Жоинвили на карте
Жоинвили