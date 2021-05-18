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Полезная информация о Жуан-Песое

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Местное время в Жуан-Песое
16:2202
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаЖуан-Песоа
По-английскиJoao Pessoa
Столица регионаЖуан-Песоа является столицей региона
Население города650 883 чел.
АэропортЖуан-Песоа JPA
Часовой поясAmerica/Fortaleza
Средняя высота45 м. от уровня моря

Где находится Жуан-Песоа на карте

Жуан-Песоа фото города
Жуан-Песоа

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