Полезная информация о Жуан-Песое
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Местное время в Жуан-Песое
16:2202
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Жуан-Песоа
|По-английски
|Joao Pessoa
|Столица региона
|Жуан-Песоа является столицей региона
|Население города
|650 883 чел.
|Аэропорт
|Жуан-Песоа JPA
|Часовой пояс
|America/Fortaleza
|Средняя высота
|45 м. от уровня моря
Где находится Жуан-Песоа на карте
Жуан-Песоа