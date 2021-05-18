Всё о Жуазейру-ду-Норти

Полезная информация о Жуазейру-ду-Норти

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Местное время в Жуазейру-ду-Норти
16:2208
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаЖуазейру-ду-Норти
По-английскиJuazeiro do Norte
Население города225 230 чел.
АэропортЖуазейру-ду-Норти JDO
Часовой поясAmerica/Fortaleza
Средняя высота413 м. от уровня моря

Где находится Жуазейру-ду-Норти на карте

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Жуазейру-ду-Норти

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