Полезная информация о Жуазейру-ду-Норти
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Местное время в Жуазейру-ду-Норти
16:2208
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Жуазейру-ду-Норти
|По-английски
|Juazeiro do Norte
|Население города
|225 230 чел.
|Аэропорт
|Жуазейру-ду-Норти JDO
|Часовой пояс
|America/Fortaleza
|Средняя высота
|413 м. от уровня моря
Где находится Жуазейру-ду-Норти на карте
Жуазейру-ду-Норти