Всё о Бандар-Сери-Бегаване

Полезная информация о Бандар-Сери-Бегаване

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Местное время в Бандар-Сери-Бегаване
01:3853
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇳 Бруней
Название городаБандар-Сери-Бегаван
По-английскиBandar Seri Begawan
Это столицаБандар-Сери-Бегаван является столицей Брунея
Население города64 409 чел.
АэропортБруней BWN
Часовой поясAsia/Brunei
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Бандар-Сери-Бегаван на карте

Бандар-Сери-Бегаван фото города
Бандар-Сери-Бегаван

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