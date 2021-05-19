Полезная информация о Бандар-Сери-Бегаване
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Местное время в Бандар-Сери-Бегаване
01:3853
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇳 Бруней
|Название города
|Бандар-Сери-Бегаван
|По-английски
|Bandar Seri Begawan
|Это столица
|Бандар-Сери-Бегаван является столицей Брунея
|Население города
|64 409 чел.
|Аэропорт
|Бруней BWN
|Часовой пояс
|Asia/Brunei
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Бандар-Сери-Бегаван на карте
Бандар-Сери-Бегаван