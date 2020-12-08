Летим в Бруней

Как добраться до Брунея на самолёте

В Брунее 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Brunei International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Брунея

  1. Бруней BWN
    Brunei International Airport

Самые дешёвые билеты в Бруней из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.12.2020из 🇵🇭Манилы18 1652ч 5м
07.05.2021из 🇦🇪Дубая18 60420ч 30м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇳Лакхнау24 72018ч 20м (⇵2)
29.01.2021из 🇵🇰Исламабада30 46543ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇰Карачей39 76434ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇹🇷Стамбула39 92829ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇹🇼Тайбэй40 87122ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇰Лахора42 98835ч (⇵2)
10.11.2020из Сеула45 29932ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇳Шанхая49 46150ч (⇵2)
07.05.2021из 🇦🇪Шарджи60 02146ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Москвы93 15445ч 5м (⇵2)
05.12.2020из 🇹🇯Душанбе138 64051ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Брунея, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алор-Сетар и Нью-Йорк

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Брунея