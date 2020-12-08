Как добраться до Брунея на самолёте
В Брунее 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Brunei International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Брунея
- Бруней BWNBrunei International Airport
Самые дешёвые билеты в Бруней из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.12.2020
|из 🇵🇭Манилы
|18 165
|2ч 5м
|07.05.2021
|из 🇦🇪Дубая
|18 604
|20ч 30м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|24 720
|18ч 20м (⇵2)
|29.01.2021
|из 🇵🇰Исламабада
|30 465
|43ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇰Карачей
|39 764
|34ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|39 928
|29ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|40 871
|22ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|42 988
|35ч (⇵2)
|10.11.2020
|из Сеула
|45 299
|32ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|49 461
|50ч (⇵2)
|07.05.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|60 021
|46ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|93 154
|45ч 5м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|138 640
|51ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Брунея
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Брунея, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алор-Сетар и Нью-Йорк
- 10.12.202011.01.2021
- 27.10.202008.12.2020
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