Полезная информация о Бужумбуре
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Местное время в Бужумбуре
19:3928
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇮 Бурунди
|Название города
|Бужумбура
|По-английски
|Bujumbura
|Столица региона
|Бужумбура является столицей региона
|Население города
|331 700 чел.
|Аэропорт
|Бужумбура BJM
|Часовой пояс
|Africa/Bujumbura
|Средняя высота
|795 м. от уровня моря
Где находится Бужумбура на карте
Бужумбура