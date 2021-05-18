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Полезная информация о Бужумбуре

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Местное время в Бужумбуре
19:3928
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇮 Бурунди
Название городаБужумбура
По-английскиBujumbura
Столица регионаБужумбура является столицей региона
Население города331 700 чел.
АэропортБужумбура BJM
Часовой поясAfrica/Bujumbura
Средняя высота795 м. от уровня моря

Где находится Бужумбура на карте

Бужумбура фото города
Бужумбура

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