Полезная информация об Абеше
Что нужно знать об Абеше: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Абеше
18:3952
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇩 Чад
|Название города
|Абеше
|По-английски
|Abeche
|Столица региона
|Абеше является столицей региона
|Население города
|74 188 чел.
|Аэропорт
|Абеше AEH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Ndjamena
|Средняя высота
|545 м. от уровня моря