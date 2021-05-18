Всё об Абеше

Полезная информация об Абеше

Что нужно знать об Абеше: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Абеше
18:3952
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇩 Чад
Название городаАбеше
По-английскиAbeche
Столица регионаАбеше является столицей региона
Население города74 188 чел.
АэропортАбеше AEH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Ndjamena
Средняя высота545 м. от уровня моря

Где находится Абеше на карте