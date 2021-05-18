Всё об Ати

Полезная информация об Ати

Что нужно знать об Ати: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ати
18:3958
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇩 Чад
Название городаАти
По-английскиAti
Столица регионаАти является столицей региона
Население города24 074 чел.
АэропортАти ATV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Ndjamena
Средняя высота295 м. от уровня моря

Где находится Ати на карте