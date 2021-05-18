Полезная информация об Ати
Что нужно знать об Ати: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ати
18:3958
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇩 Чад
|Название города
|Ати
|По-английски
|Ati
|Столица региона
|Ати является столицей региона
|Население города
|24 074 чел.
|Аэропорт
|Ати ATV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Ndjamena
|Средняя высота
|295 м. от уровня моря