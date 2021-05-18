Полезная информация о Бонгоре
Что нужно знать о Бонгоре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бонгоре
21:2216
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇩 Чад
|Название города
|Бонгор
|По-английски
|Bongor
|Столица региона
|Бонгор является столицей региона
|Население города
|27 770 чел.
|Аэропорт
|Бонгор OGR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Ndjamena
|Средняя высота
|316 м. от уровня моря