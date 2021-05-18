Всё о Бонгоре

Полезная информация о Бонгоре

Что нужно знать о Бонгоре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бонгоре
21:2216
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇩 Чад
Название городаБонгор
По-английскиBongor
Столица регионаБонгор является столицей региона
Население города27 770 чел.
АэропортБонгор OGR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Ndjamena
Средняя высота316 м. от уровня моря

Где находится Бонгор на карте