Всё о Монго

Полезная информация о Монго

Что нужно знать о Монго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Монго
20:2226
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇩 Чад
Название городаМонго
По-английскиMongo
Столица регионаМонго является столицей региона
Население города27 763 чел.
АэропортМонго MVO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Ndjamena
Средняя высота583 м. от уровня моря

Где находится Монго на карте