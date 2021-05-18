Всё о Сархе

Полезная информация о Сархе

Что нужно знать о Сархе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сархе
18:4015
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇩 Чад
Название городаСарх
По-английскиSarh
Столица регионаСарх является столицей региона
Население города102 528 чел.
АэропортСарх SRH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Ndjamena
Средняя высота342 м. от уровня моря

Где находится Сарх на карте