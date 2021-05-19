Полезная информация о Брандис-над-Лабем-Стара-Болеславе
Что нужно знать о Брандис-над-Лабем-Стара-Болеславе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Брандис-над-Лабем-Стара-Болеславе
02:0928
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇿 Чехия
|Название города
|Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав
|По-английски
|Brandys nad Labem-Stara Boleslav
|Население города
|15 398 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Prague
|Средняя высота
|186 м. от уровня моря