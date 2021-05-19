Всё о Брандис-над-Лабем-Стара-Болеславе

Полезная информация о Брандис-над-Лабем-Стара-Болеславе

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Местное время в Брандис-над-Лабем-Стара-Болеславе
02:0928
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаБрандис-над-Лабем-Стара-Болеслав
По-английскиBrandys nad Labem-Stara Boleslav
Население города15 398 чел.
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота186 м. от уровня моря

Где находится Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав на карте