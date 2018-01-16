4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная прогулка по прекрасному городу с тысячелетней историей

Андрей
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Андрей – ваш гид
Я расскажу о Брно — городе с тысячелетней историей и славным прошлым.

Это один из немногих городов мира, где мне бы хотелось жить.

На прогулке вы познакомитесь с его удивительной архитектурой и необычными легендами.
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4
Брно – Моравский Париж
Брно – Моравский Париж

Брно — столица Южной Моравии, по значению и размеру занимает 2 место после Праги. Это современный, динамично развивающийся город с многообещающим будущим; город студентов, современных технологий, бизнес-парков, выставок и промышленных ярмарок, c многонациональной атмосферой, утопающий летом в цветах; город виноделов.

Программа

Ну а пока, приглашаю на прогулку по Старому городу. Старый город хорошо сохранился, и теперь он остаётся центром города. Здесь есть что посмотреть.

  • Собор святых Петра и Павла (XIII—XX вв.) — на мой взгляд, один из лучших. Его архитектура выдержана в едином неоготическом стиле. Каждая деталь продумана и гармонично сочетается с внешним видом. Интерьер оформлен в барочном стиле. Колокола храма отбивают полдень в 11 часов. Я расскажу вам об этом легенду, связанную с Тридцатилетней войны и осадой города шведами.
  • Церковь св. Якуба (XIII—XVI вв.) — поразила меня с первого посещения. Теперь, когда я бываю в Брно, обязательно захожу сюда. Внутренний интерьер завораживает своим величием и в то же время простотой. Готические колонны и своды устремлены вверх. Испытываешь какие-то космические ощущения. Внизу, под храмом, находится костехранилище 5 тыс. человек. Однако на фасаде, над южным окном, не стыдясь, крошечный человечек выставляет на показ прохожим свой зад.
  • Красный костел — назван так потому, что построен из красного кирпича.
  • Капуцинский костёл (XVII в) с косицей.
  • В Брно две крепости. Крепость Вевержи (Белочки) — бывший королевский охотничий замок.
  • Другой замок — Шпильберк (XIII в.), “тюрьма народов” при Габсбургах. Я — не сторонник насилия, но кто желает, может посетить казематы. Замок окружен великолепным парком, откуда открывается прекрасный вид на город.
  • Капустный рынок — старая торговая площадь. Её основная достопримечательность — фонтан «Парнас». Окружают площадь театры, музеи, исторические дома. Жаль только, что сейчас площадь на реконструкции.
  • Старая ратуша (XIII в.) — здесь находится овеянный легендами портал с искривлённой башенкой, а в проезде башни обитает дракон — почитаемый и любимый символ Брно. Есть и легенда о “драке”. На самом деле, к потолку подвешен крокодил.
  • Площадь Свободы — самая большая в городе. Вокруг неё находятся здания с историей, но есть тут и арт-объект – Брненски орлой.

Брно – Моравский Париж
Брно – Моравский Париж
Брно – Моравский Париж
Брно – Моравский Париж
Брно – Моравский Париж
Брно – Моравский Париж
Брно – Моравский Париж
Брно – Моравский Париж
Брно – Моравский Париж
Брно – Моравский Париж
Брно – Моравский Париж
Брно – Моравский Париж
Брно – Моравский Париж

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Русский венец и гид. Я родом из России, мне 56 лет. Путешествия - это мой образ жизни. Лицензия на оказание туристических услуг, с декабря 2008 года. Мои гости — это Вы, Ваша семья, Ваши близкие. Мне есть чем вас удивить и порадовать.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 января 2018
Визит в другой город, или в маленький городок, или даже в одно поместье – всё это давно не проблема для самостоятельных путешественников. Путеводители, трэвел-блоги, в конце концов, википедия дают массу информации по истории, архитектуре и статусе достопримечательности. Ресурсы типа GoogleMaps и соцсети добавляют красок за счет панорамных съемок или фото в необычных ракурсах. При этих вводных, зачем же нужны экскурсии с гидом, спросите вы? У меня, после общения с Андреем, есть ответ - для того, чтобы такой визит стал частью вашей собственной биографии. То есть такой визит не закончится пересказом о нем друзьям и близким после возвращения из отпуска. Вы непременно вспомните рассуждения Андрея о загадке мотивации Наполеона, увидев предвыборные дискуссии в фейсбуке. Или вдруг обнаружите, что вам есть что ответить в споре о возрождении охотничьих промыслов. Или в поисках аргументов за или против реконструкции центра Москвы полезете в память смартфона, чтобы сравнить обновленные фасады домов на Садовом кольце с реставрированными фасадами в центре Брно.
Пройти по историческому центру с путеводителем или картой в смартфоне – это одно, и совсем другое – с человеком, который жил и не раз ходил по всему городу, сравнивал с другими местами, знает, с какого ракурса будут удачные снимки, и жизнью города не просто интересовался, а специально выискивал в мемуарах и исторических книгах подтверждения или опровержения распространенным байкам и мифам; но главное – любит и умеет общаться с людьми.
Мне еще очень повезло в том, что Андрей выделил целый день, чтобы показать мне не только Брно-моравский Париж, но и особенно прекрасную часть Моравии: биосферный заповедник Палава, ни на что не похожий город Микулов, и южноморавские - на границе с Австрией - замки-усадьбы Леднице и Валтице и необыкновенный парк. Так что у меня теперь есть не только чудные воспоминания и заметки на память, но и масса тем для размышления и обсуждения в будущем – об отношении элиты к народу, о перспективах «винного» туризма, о европейской диалектике объединения и размежевания, о различных проявлениях имперскости у венцев и москвичей, о традициях и прогрессе. Спасибо, Андрей )) И спасибо Трипстер.Ру за предоставленную возможность выбрать такой уникальный вид экскурсии.
21 октября 2017
Прекрасный город Брно, но тема заявленная в данной экскурсии о Моравском Париже, совсем не соответствовала. На данную экскурсию прибыл приятный собеседник. Тема не раскрыта, так и не поняла при чем здесь Париж? Стараюсь в любой экскурсии получить интересную информацию, но после этой, пожалели что не взяли аудиогид. Мне есть с чем сравнить, так как после этой экскурсии были две по Будапешту, от которых получено истинное наслаждение. Экскурсию своим друзьям не посоветую.
Ольга
16 октября 2017
С погодой сказочно повезло. Стоял прекрасный солнечный день, настоящая золотая осень. По дороге Андрей дал много полезных советов, кот. пригодились после прогулки. Тему политики и сравнения социализма с нынешним капитализмом коснулись вскользь. Поняв отсутствие интереса, Андрей быстро свернул дискуссию. За это ему большой плюс. Мы прошлись по старым улочкам, полюбовались на архитектуру, улышали интересные истории.
18 июля 2017
Экскурсия по Брно, пролетела мгновенно, и осталось еще очень много неувиденного и неуслышаного. Если вернёмся когда нибудь, будем искать Андрея. Спасибо Андрей.

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Южная Моравия и ее столица город Брно зачастую остаются в стороне от основных туристических маршрутов. С одной стороны, совершенно напрасно — ведь здесь невероятно красиво и интересно! Но, с другой стороны, мы сможем спокойно прогуляться по городу, прикоснуться к настоящей моравской культуре и неспешно исследовать этот чудесных уголок Чехии.

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