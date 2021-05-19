Всё о Двур-Кралове-над-Лабеме

Полезная информация о Двур-Кралове-над-Лабеме

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Местное время в Двур-Кралове-над-Лабеме
02:0958
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаДвур-Кралове-над-Лабем
По-английскиDvur Kralove nad Labem
Население города16 150 чел.
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота300 м. от уровня моря

Где находится Двур-Кралове-над-Лабем на карте