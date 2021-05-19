Полезная информация о Двур-Кралове-над-Лабеме
Что нужно знать о Двур-Кралове-над-Лабеме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Двур-Кралове-над-Лабеме
02:0958
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇿 Чехия
|Название города
|Двур-Кралове-над-Лабем
|По-английски
|Dvur Kralove nad Labem
|Население города
|16 150 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Prague
|Средняя высота
|300 м. от уровня моря