Немного на земле уголков, где можно почувствовать очарование истории 📖 с такой интенсивностью как в Бамберге! Город 🏙️ является резиденцией Бамбергского архиепископства с 1002 года, основанного Генрихом II. Домский собор, освященный в 1237 году, считается одним из самых старейших памятников средневековой архитектуры в Германии. В городе находится усыпальница Папы Римского Климента II. В Бамберге Вы увидите единственную ратушу, построенную посредине реки. Бамберг — это Малая Венеция. Здесь находится один из самых старых в Европе розариев, где представлены все виды роз. Э. Т. А. Гофман служил в местном театре. А бамбергское копченое пиво является визитной карточкой города.