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Бамберг. 1000 лет истории.

Валентина
Валентина – Гид из Карловы Вар
Бамберг.

1000 лет истории.
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Бамберг. 1000 лет истории.
Бамберг. 1000 лет истории.

Что вы увидите

  • Резиденция Бамбергского архиепископа
  • Ратуша на воде
  • Домский собор
  • Сад роз
  • дом Гофмана
  • Крепость Альтенбург
  • Церковь св. Елизаветы
  • Церковь св. Мартина.
Немного на земле уголков, где можно почувствовать очарование истории 📖 с такой интенсивностью как в Бамберге! Город 🏙️ является резиденцией Бамбергского архиепископства с 1002 года, основанного Генрихом II. Домский собор, освященный в 1237 году, считается одним из самых старейших памятников средневековой архитектуры в Германии. В городе находится усыпальница Папы Римского Климента II. В Бамберге Вы увидите единственную ратушу, построенную посредине реки. Бамберг — это Малая Венеция. Здесь находится один из самых старых в Европе розариев, где представлены все виды роз. Э. Т. А. Гофман служил в местном театре. А бамбергское копченое пиво является визитной карточкой города.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Автомобиль/минибус.
Что не входит
  • Входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности с туристами.
Бамберг. 1000 лет истории.
Бамберг. 1000 лет истории.
Бамберг. 1000 лет истории.
Бамберг. 1000 лет истории.
Бамберг. 1000 лет истории.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валентина
Валентина
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