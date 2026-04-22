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быстро подтвердила наш заказ.

Экскурсия началась вовремя, Ольга рассказала историю города, показала источники и дала несколько советов что и где можно приобрести в качестве сувениров.

Мы были втроём и к нам присоединилась ещё одна женщина, об этом Ольга нас заранее предупредила.

Экскурсия нам понравилась, рекомендую всем для знакомства с Карловыми Варами в первые дни приезда.