Все экскурсии в Карловы Варах
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Карловы Варах – доступно 9 экскурсий на 2021 год, 23 ⭐ отзыва, цены от €10. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Карловы Варах почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Чехии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
€12
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
Во время экскурсии по Карловым Варам вас будет ждать множество открытий и интересных историй о...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
€320
за 1-7 чел.
по договоренности с туристом
Индивидуальная экскурсия
2ч
€24
за 1-10 чел.
Идиллические Карловы Вары
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
11ч
€365
за 1-20 чел.
По договоренности с туристами.
Индивидуальная экскурсия
10ч
€351
за 1-6 чел.
Карловы Вары и град Локет
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Индивидуальная экскурсия
2ч
€10
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия «Карловы Вары: бриллиант в окружении изумрудов»
Познакомитесь с многовековой историей курорта
Вы можете выбрать любое удобное время
Индивидуальная экскурсия
12ч
€462
за 1-10 чел.
Карловы Вары, или куда приводят мечты
Автомобильная экскурсия по городу, спа-процедуры и дегустации
Индивидуальная экскурсия
12ч
€350
за 1-7 чел.
По договоренности.
Индивидуальная экскурсия
10ч
€260
за 1-6 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар
Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и знакомство с чешским пивоварением
Последние отзывы «Экскурсии Карловы Вар»
- ТТатьяна24 октября 2021Заказывала экскурсию для мамы и ее подруги. Отличный маршрут экскурсии, два часа пролетели налегке, клиенты довольны))) Отдельно хочу поблагодарить Ольгу, за то что помогла выбрать отель учитывая наши пожелания!
- EEhMann5 сентября 2021Отличная экскурсия и очень познавательная! Спасибо огромное! Ольга нас встретила даже по предварительной договорённости возле нашего отеля! За что ещё раз огромное спасибо!
- ММария7 августа 2021Интересная и познавательная экскурсия, охватывает почти все источники. Гид Ольга помимо основной программы подсказала где взять маршруты для дополнительной прогулки в свободное время. Спасибо!
- Отзыв на: Исцеляющая сила Карловых ВарЕЕлена6 января 2020Очень интересная, неутомитеоьная экскурсия. Рекомендовала бы всем хотя бы раз побывать в Карловых Варах. Гид Элеонора просто умничка!
- Отзыв на: Исцеляющая сила Карловых ВарТТатьяна18 сентября 2019Экскурсия превзошла наши ожидания. Мы попросили присоединить замок Локет. Маршрут хорошо продуман. Очень спокойно мы смогли осмотреть и замок, и насладиться Карловыми Варами. И хватило времени на обед и кофе. Элеонора очень приятный, внимательный человек. Рассказ был очень насыщенным и информативным. Столько успев, мы совсем не устали. Спасибо.
- Отзыв на: Карловы Вары и град ЛокетААндрей29 апреля 2019Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда знает очень много, в том числе и о чешском пиве:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать. Если поедите с детьми и посетите удивительный Рожденственский домик, в котором всегда праздник, готовьтесь к тому, что детей оттуда за уши не вытащишь:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать, но длительность экскурсии все-равно ограничена. Хотя, наверное, за дополнительную плату (думаю, немаленькую) можно договориться. Но учтите, что у Надежды плотный график, и спортсменкой ее не назовешь. Град Локет - настоящий средневековый замок, было очень интересно. И пивоварня с рестораном "Святой Флориан" рядом - пиво уникальное! Карловы Вары немного разочаровали (были первый раз) - толпы людей (в основном, с постсоветского пространства) напомнили о наших курортах.