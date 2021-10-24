Экскурсии Карловы Вар

Все экскурсии в Карловы Варах

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Карловы Варах – доступно 9 экскурсий на 2021 год, 23 ⭐ отзыва, цены от €10. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Карловы Варах почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Чехии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия по Карловым Варам
Индивидуальная экскурсия
4.7
11
12
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
Во время экскурсии по Карловым Варам вас будет ждать множество открытий и интересных историй о...
По договоренности
Бамберг. 1000 лет истории
Индивидуальная экскурсия
320
за 1-7 чел.
Бамберг. 1000 лет истории
по договоренности с туристом
Идиллические Карловы Вары
Индивидуальная экскурсия
4.7
9
24
за 1-10 чел.
Идиллические Карловы Вары
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
11ч
365
за 1-20 чел.
Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия
По договоренности с туристами.
Карловы Вары и град Локет
Индивидуальная экскурсия
4
1
10ч
351
за 1-6 чел.
Карловы Вары и град Локет
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Аудиоэкскурсия «Карловы Вары: бриллиант в окружении изумрудов»
Индивидуальная экскурсия
10
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия «Карловы Вары: бриллиант в окружении изумрудов»
Познакомитесь с многовековой историей курорта
Вы можете выбрать любое удобное время
Карловы Вары, или куда приводят мечты
Индивидуальная экскурсия
12ч
462
за 1-10 чел.
Карловы Вары, или куда приводят мечты
Автомобильная экскурсия по городу, спа-процедуры и дегустации
Дрезден - шкатулка драгоценностей
Индивидуальная экскурсия
12ч
350
за 1-7 чел.
Дрезден - шкатулка драгоценностей
По договоренности.
Исцеляющая сила Карловых Вар
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
260
за 1-6 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар
Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и знакомство с чешским пивоварением

Последние отзывы «Экскурсии Карловы Вар»

  • Отзыв на: Идиллические Карловы Вары
    Т
    Татьяна
    24 октября 2021
    5
    Заказывала экскурсию для мамы и ее подруги. Отличный маршрут экскурсии, два часа пролетели налегке, клиенты довольны))) Отдельно хочу поблагодарить Ольгу, за то что помогла выбрать отель учитывая наши пожелания!
  • Отзыв на: Идиллические Карловы Вары
    E
    EhMann
    5 сентября 2021
    5
    Отличная экскурсия и очень познавательная! Спасибо огромное! Ольга нас встретила даже по предварительной договорённости возле нашего отеля! За что ещё раз огромное спасибо!
  • Отзыв на: Идиллические Карловы Вары
    М
    Мария
    7 августа 2021
    5
    Интересная и познавательная экскурсия, охватывает почти все источники. Гид Ольга помимо основной программы подсказала где взять маршруты для дополнительной прогулки в свободное время. Спасибо!
  • Отзыв на: Исцеляющая сила Карловых Вар
    Е
    Елена
    6 января 2020
    5
    Очень интересная, неутомитеоьная экскурсия. Рекомендовала бы всем хотя бы раз побывать в Карловых Варах. Гид Элеонора просто умничка!
  • Отзыв на: Исцеляющая сила Карловых Вар
    Т
    Татьяна
    18 сентября 2019
    5
    Экскурсия превзошла наши ожидания. Мы попросили присоединить замок Локет. Маршрут хорошо продуман. Очень спокойно мы смогли осмотреть и замок, и насладиться Карловыми Варами. И хватило времени на обед и кофе. Элеонора очень приятный, внимательный человек. Рассказ был очень насыщенным и информативным. Столько успев, мы совсем не устали. Спасибо.
  • Отзыв на: Карловы Вары и град Локет
    А
    Андрей
    29 апреля 2019
    4
    Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда знает очень много, в том числе и о чешском пиве:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать. Если поедите с детьми и посетите удивительный Рожденственский домик, в котором всегда праздник, готовьтесь к тому, что детей оттуда за уши не вытащишь:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать, но длительность экскурсии все-равно ограничена. Хотя, наверное, за дополнительную плату (думаю, немаленькую) можно договориться. Но учтите, что у Надежды плотный график, и спортсменкой ее не назовешь. Град Локет - настоящий средневековый замок, было очень интересно. И пивоварня с рестораном "Святой Флориан" рядом - пиво уникальное! Карловы Вары немного разочаровали (были первый раз) - толпы людей (в основном, с постсоветского пространства) напомнили о наших курортах.
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