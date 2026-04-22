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Экскурсии в Карловых Варах

Найдено 7 экскурсий в Карловых Варах на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Исцеляющая сила Карловых Вар
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар
Прогулка по Карловым Варам: узнайте историю курорта и насладитесь атмосферой города. Встречаемся в Праге
Начало: По договоренности
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €260 за всё до 4 чел.
Идиллические Карловы Вары
Пешая
2 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Идиллические Карловы Вары
Погрузитесь в атмосферу Карловых Вар, узнайте их историю и посетите главные культурные памятники. Прогулка по живописным местам и колоннадам
Начало: У Главной почты
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от €24 за всё до 2 чел.
Вечные источники Карловых Вар
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечные источники Карловых Вар
Прогулка по Карловым Варам подарит вам встречу с историей и архитектурой, раскроет секреты курортологии и позволит насладиться уникальной атмосферой
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от €80 за всё до 6 чел.
Карловы Вары - Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Карловы Вары - Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности с туристами.
€520 за всё до 7 чел.
Карловы Вары - Дрезден
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Карловы Вары - Дрезден
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности.
€500 за всё до 7 чел.
Карловы Вары
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Карловы Вары
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
€490 за всё до 6 чел.
Аудиоэкскурсия «Карловы Вары: бриллиант в окружении изумрудов»
Пешая
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия «Карловы Вары: бриллиант в окружении изумрудов»
Начало: У главной почты, Т.Г. Масарика, Карловы Вары
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€11 за человека

Последние отзывы на экскурсии

irina
Идиллические Карловы Вары
Экскурсию у Ольги я заказывала для своих родителей. Хочу сказать что они остались в восторге - сказали что было очень интересно и познавательно. Ольга была внимательна к деталям, прогулка была лёгкой, только для них двоих. Рекомендуем!
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Татьяна
Исцеляющая сила Карловых Вар
Все было прекрасно!
Впечатления самые лучшие!
БлагаДарю!❤️
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Анна
Идиллические Карловы Вары
Благодарю организаторов и гида за приятную прогулку по Карловым Варам. Было познавательно и очень красиво. Всячески рекомендую!
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D
Идиллические Карловы Вары
Родителям понравилось. 👍🏼
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Т
Идиллические Карловы Вары
Экскурсия понравилась, очень приятная и эрудированная экскурсовод, шла навстречу нашим пожеланиям. Ребенку 9 лет тоже оказалось интересно.
Экскурсия понравилась, очень приятная и эрудированная экскурсовод, шла навстречу нашим пожеланиям. Ребенку 9 лет тоже оказалось интересно.
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A
Идиллические Карловы Вары
Мы заказали ознакомительную экскурсию ещё до приезда в Чехию из Германии. С заказом и оплатой всё было просто и гид
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быстро подтвердила наш заказ.
Экскурсия началась вовремя, Ольга рассказала историю города, показала источники и дала несколько советов что и где можно приобрести в качестве сувениров.
Мы были втроём и к нам присоединилась ещё одна женщина, об этом Ольга нас заранее предупредила.
Экскурсия нам понравилась, рекомендую всем для знакомства с Карловыми Варами в первые дни приезда.

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A
Вечные источники Карловых Вар
Валентина очень энергичный и интересный экскурсовод. .
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Ю
Идиллические Карловы Вары
Были на экскурсии,,Идиллические Карловы Вары,, с Ольгой. Все понравилось, могу только рекомендовать. Уровень профессионализма и знания города и страны очень высокий. Возможно, экскурсия не совсем подошла бы для семей с детьми, так как все довольно академично и не хватает интерактивности.
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Е
Идиллические Карловы Вары
Небольшая вводная экскурсия по центру, интересная и познавательная. Не персональная, добавились ещё люди в группу, что понять по описанию было
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сложно, разве что по невысокой цене. Но для нас это не стало проблемой, может даже так веселее, чем только своей семьёй.

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Vaceslav
Идиллические Карловы Вары
Ольга приятный человек и интересный гид
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Всего 59 отзывов в Карловых Варах

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам

Самые популярные экскурсии в Карловых Варах
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Исцеляющая сила Карловых Вар;
  2. Идиллические Карловы Вары;
  3. Вечные источники Карловых Вар;
  4. Карловы Вары - Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия;
  5. Карловы Вары - Дрезден.
Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в августе 2026
Сейчас в Карловых Варах можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 11 до 520. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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