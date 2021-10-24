Отзыв на: Идиллические Карловы Вары Т Татьяна 5 Заказывала экскурсию для мамы и ее подруги. Отличный маршрут экскурсии, два часа пролетели налегке, клиенты довольны))) Отдельно хочу поблагодарить Ольгу, за то что помогла выбрать отель учитывая наши пожелания!

Отзыв на: Идиллические Карловы Вары E EhMann 5 Отличная экскурсия и очень познавательная! Спасибо огромное! Ольга нас встретила даже по предварительной договорённости возле нашего отеля! За что ещё раз огромное спасибо!

Отзыв на: Идиллические Карловы Вары М Мария 5 Интересная и познавательная экскурсия, охватывает почти все источники. Гид Ольга помимо основной программы подсказала где взять маршруты для дополнительной прогулки в свободное время. Спасибо!

Отзыв на: Исцеляющая сила Карловых Вар Е Елена 5 Очень интересная, неутомитеоьная экскурсия. Рекомендовала бы всем хотя бы раз побывать в Карловых Варах. Гид Элеонора просто умничка!

Отзыв на: Исцеляющая сила Карловых Вар Т Татьяна 5 Экскурсия превзошла наши ожидания. Мы попросили присоединить замок Локет. Маршрут хорошо продуман. Очень спокойно мы смогли осмотреть и замок, и насладиться Карловыми Варами. И хватило времени на обед и кофе. Элеонора очень приятный, внимательный человек. Рассказ был очень насыщенным и информативным. Столько успев, мы совсем не устали. Спасибо.